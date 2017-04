Ils étaient à cinq à prendre le départ

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Valentin Mubake, Bruno Tshibala Nzenzhe, Raphaël Soriano Katebe Katoto et Roger Lumbala.

Ils étaient à prendre le départ. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Valentin Mubake, Bruno Tshibala Nzenzhe, Raphaël Soriano Katebe Katoto et Roger Lumbala. Leurs noms avaient été inscrits par Joseph Olengha Nkoy, le président de l’aile «tshisekediste» du Rassemblement sur une liste remise au Chef de l’Etat au Palais de la Nation lors d’un deuxième round de consultations mardi 4 avril lorsque le Président de la République décida à nouveau de se mettre pendant deux jours «à l’écoute de la classe politique et sociale» en vue de procéder à des décisions qu’imposait l’urgence de la situation».

L’AILE OLENGHANKOY GAGNANTE.

C’est eux-mêmes les opposants membres du Rassemblement consultés par le Chef de l’Etat qui décidèrent de dévoiler le pot aux roses en révelant avoir présenté une liste des candidats Premier ministre.

«L’aile Félix et Katumbi a rejeté l’invitation du Chef de l’Etat. Je pense que le Premier ministre sortira de la liste que nous lui avons remise. Vous allez voir comment les acteurs politiques vont se comporter après la désignation du Premier ministre», s’est satisfait sur Radio Okapi, Roger Lumbala, président du RCD/N peu après le discours du Chef de l’Etat devant le congrès.

Ces cinq noms avaient été révélés par notre confrère KIN’S n°5 daté vendredi 7 avril 2017: Félix Tshisekedi Tshilombo, Valentin Mubake, Bruno Tshibala, Raphaël Katebe Katoto et Roger Lumbala.

Dans son discours sur l’état de la Nation prononcé plus tôt en vue de faire face à l’urgence, le Chef de l’Etat déclarait mercredi 5 avril 2017 au Palais de la Nation devant les deux Chambres parlementaires réunies en Congrès: «J’ai noté une convergence des vues, notamment sur l’urgence qu’impose le règlement de deux points relatifs à la mise en œuvre de l’Accord, spécialement en ce qui concerne la question de la désignation d’un nouveau Premier Ministre. A ce propos, un large consensus s’étant dégagé sur la procédure de désignation de celui-ci, et sur les compétences de l’autorité de nomination, J’invite le «Rassemblement» à surmonter ses querelles intestines et à harmoniser les vues sur la liste des candidats Premier Ministre ayant le profil requis et convenu, comme souhaité depuis plusieurs mois, en vue d’accélérer le processus de formation du nouveau Gouvernement d’Union Nationale».

48 HEURES CHRONO.

Puis: «Comme relevé dans Mon message de novembre 2016, et tenant compte du fait que le pays ne doit plus être l’otage d’intérêts personnels et de lutte de positionnement des acteurs politiques, le Premier Ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures». Alors que d’aucun s’imaginaient que le Chef de l’Etat allait prolonger ce qui était rien moins qu’un ultimatum, à 20 heures, au Jt de la Rtnc, il rendait publique l’ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier ministre. Ce sera Bruno Tshibala Nzenzhe, le nouveau Premier ministre.

Une reconnaissance à une identité authentique, celle de l’UDPS. Une reconnaissance à un homme qui sait respecter la fonction. Les débuts de Tshibala dans son nouveau costume paraissent prometteurs...

ALUNGA MBUWA.