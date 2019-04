Le Haut Représentant Yesu accueilli par la République

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

La nuit où il fut nommé Haut Représentant, Conseiller Spécial du Président de la République, Yesu Kitenge se trouvait à bord d’un avion le ramenant en Europe, à Bruxelles, où il avait, depuis peu, installé son QG familial, Madame, les enfants, les petits-enfants. Le Patriarche qui avait, deux semaines avant, réuni un caucus du Grand Kasaï autour du Président de la République, lors d’un dîner introuvable à la Cité de l’UA où s’agglutinaient toutes les tendances politiques, n’avait pas estimé devoir revenir dès le lendemain à Kinshasa prendre ses fonctions.

«Cela ne lui ressemble pas», opine un homme qui le fréquente depuis des décennies.

«Ce repas fut un repas de réconciliation. On aurait jamais imaginé qu’il ait eu lieu. Et ce n’est que Kitenge Yesu qui aurait pu l’envisager, l’a organisé et l’a réussi. Bravo!».

Mobutiste assumé, le Sénateur Jacques Tshimbombo Mukuna - l’un des proches du Maréchal quand celui-ci tombe, un certain 17 mai 1997 à l’entrée des troupes de l’AFDL, ne pouvait pas manquer ce rendez-vous avec le tout nouveau Président de la République. Il faisait partie de ceux qui ont pris la parole. Une semaine avant que le Président ne poursuive son programme en accueillant cette fois, le Grand Bandundu, puis le Kongo Central, puis, le Grand Kivu, puis le Grand Equateur. Il va terminer sa marche avec le Grand Katanga. Tshimbombo Mukuna a-t-il ouvert une nouvelle série? Lui qui a offert samedi 30 mars un dîner non au Grand Kasaï mais à toute la République, dans sa somptueuse villa? Si toutes les calandres y étaient dans ce beau quartier de Binza Pigeon, sur le toit de la ville, l’Ambassadeur Kitenge Yesu l’a immédiatement compris, et expliqué: «Ce soir, la République n’est ni à Kingakati, ni à l’UA». Avant de poursuivre: «Monsieur le Président de la République honoraire Joseph Kabila, si vous cherchez la République, elle est ici. Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat Félix Tshisekedi, si vous cherchez la République, vous savez où elle est.

Ici se trouvent le FCC, le CACH, l’Ensemble est ensemble avec nous ici». Puis, en Tshiluba, pour cet homme qui n’ouvre pas la bouche sans une citation: «On dit Mukalenge wa Bantu, Bantu ba Mukalenge (Un Chef se reconnaît en ses hommes)». «Ce soir, je suis le Haut Représentant, sans coloration ni formules mathématiques complexes! Ma mission, c’est assembler pour la Nation, au nom du Président de la République pour la Paix. Majorité, coalition, cohabitation, n’ont pas tellement de signification pour moi. En Afrique, les Mânes de nos Ancêtres, avec en tête Afra, le Saint Patron de l’Afrique, recommandent que celui ou ceux qui ont gagné les élections assemblent. Quelles soient législatives, sénatoriales, présidentielles. L’Afrique de part en part a échoué pour avoir transgressé ce principe immémorial.

Le Parlement et le Sénat ne réussiront rien sans le Président de la République.

Par voie de conséquence Lui non plus ne réussira rien sans les autres. Mettons de côté les calculs, voyons le peuple, dont certains d’entre nous parlent peu.

Je refuse et je récuse une confrontation entre Kabila et Tshisekedi».

Et de demander que l’assistance lui dise quel nom porte le plus grand parti du Congo. «Le plus grand parti politique de la RDC se nomme Misère». Puis: «Qui en connaît le comité directeur et le président? J’avoue sincèrement que je ne sais pas, vous non plus d’ailleurs. Et pourtant, ce parti couvre les 2 millions et demi de km2 de notre pays. CACH et FCC doivent travailler la main dans la main sans calcul ni calculette». Là, il cite l’égerie partie, Mpongo Love pour qui «il n’y a pas de machine à calculer les amours. CACH et FCC doivent être l’addition de convergences des combats communs, des objectifs communs, nobles dans la noblesse. Tout cela dans la sagesse. Oui, sagesse d’abord car la sagesse est la boussole de la vie».

Puis, le Liberia, on dit: «si vous avez compris quelque chose sur le Libéria, c’est qu’elle vous a été mal expliquée! Evitons que l’on dise la même chose de la RDC». Avant de terminer par une note d’humour: «Quand j’ai amené le Grand Kasaï chez le Président de la République le 4 février, personne ne m’a demandé mes coordonnées. Ce soir, je constate qu’il y a une forte demande et je me suis préparé en conséquence. Les cartes de visite du Haut Représentant vous ont déjà été distribuées». Et, fin des fins: «Lorsque je faisais le tour des tables, quelqu’un m’a dit: «vous êtes notre fenêtre sur la Présidence. Au lieu d’une fenêtre, c’est une porte qui restera toujours ouverte. Et, je compte sur vous. Je travaillerai avec vous. Travaillons ensemble. Soyez réceptifs à mes sollicitations. Que mon message parvienne à qui de droit (au pluriel) et qu’il soit entendu. L’assistance ici présente leur sait gré!»

Sacré Tomatier...

D. DADEI.