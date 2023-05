Réseaux sociaux et communication

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1581|MARdi 2 MAI 2023.

Désordre total. En Occident, Europe, États-Unis, le pouvoir et les citoyens s'alarment ; on légifère. Au Congo, ça amuse, on passe ! Quel sort va subir en Europe, aux États-Unis l’application mobile chinoise de partage de vidéo et de réseautage social TikTok ? La liberté, on aime mais quelle liberté et jusqu'où? Quel sort va subir le jeune américain de 21 ans Jack Douglas Teixeira ? Où finira le hacker australien Julian Assange de WikiLeaks incarcéré depuis 2019 au Royaume-Uni, au cœur d’une procédure d’extradition aux États-Unis, tiraillé par des tribunaux comme peut-être jamais dans l'histoire? Quel sort pourrait s’abattre sur l'autre hacker, l’Américain Edward Joseph Snowde, ancien agent de la CIA, la Central Intelligence Agency et de la NSA, la National Security Agency, sauvé à ce jour depuis que le « dictateur » ex-soviétique Vladimir Poutine lui a accordé la nationalité et le statut de résident permanent en Russie ? Si liberté existe, il y a liberté et liberté. Il faut une prise de conscience collective, nationale. À l’élite de monter en première ligne. Il y a urgence ! Cette liberté n'existe pas au Rwanda; elle n'existe pas en Ouganda. Elle est réclamée et vantée chez nous. Le Rwanda avance comme l'Ouganda, comme d’autres pays protégés et fréquentés par les Occidentaux. Les mêmes. Le Congo et les Congolais comprendront-ils qu'il existe des demandes qui piègent ?

Il y a peu, un camp a tenté d'exécrer un homme pour faire mal, pour faire plaisir, pour le faire haïr, Jules Alingete Key ! Au tour de ce camp. Francis Kalombo présenté en horreur, pour faire mal, pour faire plaisir, pour le faire haïr! Porte-parole du multi-millionnaire Moïse Katumbi, on monte à dessein un audio pour le démonétiser. Un audio décontextualisé. Un audio qui remonte à une autre vie ! Les Katumbistes se disputaient alors aux portes de Sama. Qui lui aurait fait un reproche ?

Il nous faut sauver notre pays. C'est encore possible. Il nous faut commencer par les médias qui passent désormais plus que jamais par les réseaux sociaux. Le Congo est en campagne, en pré campagne, ça va chauffer. La campagne c’est les médias, c'est la communication. Ce n’est pas de la théâtralisation. La communication a besoin des milliards de $US mais la communication c’est d'abord du contenu. Pensé, réfléchi, organisé, logique. Du récit qui sache répondre aux questions.

KKMTRY.