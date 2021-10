Six nouveaux ambassadeurs nommés

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1537|LUNDI 25 OCTOBRE 2021.

Aux termes des ordonnances lues vendredi 22 octobre 2021 sur la chaîne nationale Rtnc, au jt de 20:00', le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé six nouveaux ambassadeurs.

Il s'agit de :

Christian Ndongala Nkuku, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume de Belgique ;

Gilbert Mabina, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Côte d’Ivoire;

Mme Ruth Isabelle Machik Tshombe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République française;

François Nkuna Balumuene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République de Chine.

Mme Marie Ndjeka Opombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République Arabe Unie.

Georges Nzongola-Ntalaja, représentant permanent de la RDC auprès des Institutions des Nations-Unies à Genève.

Par ailleurs, le Président de la République a créé, par ordonnance présidentielle, un Comité national des Jeux de la Francophonie de Kinshasa, placé sous son autorité et sous la supervision du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et nommé Isidore Kwandja directeur national des IXèmes Jeux de la Francophonie à Kinshasa.

Signalons que François Nkuna Balumuene était à ce jour Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire aux Etats-Unis d'Amérique avec résidence à Washington, poste qu'il occupait depuis 2015.

Il a été premier conseiller d’ambassade à Madrid, Espagne, de 1984 à 1988, chargé d'affaires à Pretoria, Afrique du Sud, de 2000 à 2003, ambassadeur avec extension de juridiction à Singapour, Indonésie, Malaisie et Sri Lanka, à New Delhi, Inde, de 2004 à 2015.

Fille de l'ancien Premier ministre congolais Moïse Tshombe, Mme Ruth Isabelle Machik Tshombe était, de longue date, représentante personnelle du Président de la République à la Francophonie. Elle avait été nommée à ce poste par Joseph Kabila.

ALUNGA MBUWA.