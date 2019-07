Le FCC exclut Bahati, l’Afdc-A de Bahati fait ses adieux au FCC

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1460|JEUDI 11 JUILLET 2019.

Sur scène, tout se radicalise. La veille 9 juillet, le chef de l’Afdc-A Modeste Bahati Lukwebo a été exclu avec fracas du FCC. Réaction fumante le lendemain 10 juillet, de l’Afdc-A. Celle-ci prend ses clics et ses clacs et s’en va du FCC. Incroyable Bahati déjà craint par Mobutu le Maréchal Léopard. Ci-après communiqué de l’ex-ministre de l’Industrie, Rémy Musungayi Bampale, rapporteur de circonstance.

Déclaration de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques élargie aux sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux du regroupement politique AFDC-A, a examiné la situation politique de l’heure.

A l’issue de cette réunion, après débats et délibération, le Regroupement Politique AFDC-A en conférence des Présidents des Partis et Personnalités Politique fait la déclaration ci-après :

1. Dénonce le climat de haine, d’animosité et les règlements de comptes devenus un mode gestion au sein du FCC.

2. Renouvelle sa confiance au Président et Autorité Morale du Regroupement Politique AFDC-A, l’Honorable Sénateur Modeste Bahati Lukwebo;

3. Note que la Conférence des Présidents des Partis et Personnalités Politiques demeure l’unique organe compétent habilité à engager l’AFDC-A et, ce, par la personne de son Président et Autorité Morale, l’Honorable Sénateur Modeste Bahati Lukwebo. En conséquence, elle fait observer que la déclaration faite en date du 05 juillet 2019 par un groupuscule d’élus et de non élus de notre regroupement, ne peut engager l’AFDC-A;

4. Invite particulièrement les Députés Nationaux à examiner scrupuleusement les disposition pertinentes des articles 110 in fine de la Constitution et 95 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale;

5. Met en garde tous ceux qui tentent de débaucher en son sein car ils n’auront ni légitimité ni légalité pour engager notre regroupement. L’AFDC-A reste une et indivisible;

6. Invite son Groupe Parlementaire à l’Assemblée Nationale à reconstituer son bureau;

7. Confirme la déclaration de la Conférence des Président des Partis et Personnalités Politique élargies aux Sénateurs, Députés Nationaux et Députés Provinciaux et Autorité Morale du regroupement politique AFDC-A, l’Honorable Sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été investi en qualité de candidat au poste de Président du Sénat;

8. Rappelle ici qu’à l’issue du scrutin combiné du 30 décembre 2018 l’AFDC-A demeure une des deux organisations politiques ayant franchi le seuil de 1.000.000 des suffrages exprimés en sa faveur soit exactement 1.243.326. Ceci traduit la confiance de la population congolaise à l’AFDC-A et à son Président. Avec cette confiance de la population, l’AFDC-A mérite de diriger l’institution Sénat;

9. Fait remarque qu’à la suite du communiqué suspendant son Président et Autorité Morale de la Conférence des Présidents des regroupements du FCC, la Conférence des Présidents des Partis et Personnalités Politiques signale que c’est l’AFDC-A qui est membre du FCC et non son Autorité Morale. De ce fait, seule cette dernière engage ses membres au sein d’autres instances et n’enverra personne au FCC quant à ce;

10. Prend acte de cette suspension et annonce que le Regroupement Politique AFDC-A reprend son autonomie totale vis-à-vis des institutions de la République, des Associations de la Société Civile ainsi que d’autres regroupement et partis politiques.

Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2019

Pour la Conférence des Présidents des Partis et Personnalités Politiques élargie aux Sénateurs Député Nationaux et Député Provinciaux du Regroupement Politique AFDC-A; dont liste en annexe.

Le rapporteur,

Prof. Musungayi Bampale Rémy.