Kamerhe de retour

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1555|LUNDI 27 JUIN 2022.

Amis, partisans et sympathisants de l'ex-DirCab du Président de la République aux anges après son acquittement à la Cassation.

Dans le pays, jeudi 23 juin fut un jour de liesse dans les milieux d'amis, partisans et sympathisants de l'ancien Directeur de cabinet du Président de la République après l'annonce de l'acquittement de Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi. Acquitté en appel après un prononcé à la Cassation. Comme l'homme d'affaires libanais Samih Jammal. Comme le neveu Daniel Shangalume Nkingi alias «Massaro».

AUCUNE PREUVE MATERIELLE TROUVEE.

Kamerhe et Jammal avaient été condamnés à 20 ans de prison pour détournement de près de 60 millions de $US. Au premier comme au second degré, le procureur et les parties civiles avaient étayé les infractions de détournement et de corruption par une série d’actes, se basant notamment sur l’enrichissement illicite de certains membres de la famille Kamerhe.

En appel, les juges n'ont vu aucune preuve matérielle. Ils ont débarrassé l’ancien DirCab de toutes les charges. Après deux reports, l'arrêt, dans une chambre recomposée, a été communiqué aux avocats. Pas d’audience publique.

Les 60 millions de $US détournés étaient destinés au projet de construction des maisons préfabriquées dans le cadre du programme dit «100 jours».

Le 20 juin 2020, Kamerhe avait été condamné à 20 ans de prison pour détournement des deniers publics. Le 16 juin 2021, la peine a été réduite à 13 ans en appel.

Le 11 avril 2022, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel invoquant une «violation du droit de défense».

Après cet acquittement, l'ancien Conseiller à la Présidence de la République, ancien ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle citoyenneté, Billy Eraston Kambale Tsongo aujourd'hui secrétaire général de l’UNC, l'Union de la Nation Congolaise, le parti de Kamerhe, a déclaré que «le Chef désormais de retour, cela va changer le jeu politique dans le pays», se disant «confiant en l’avenir, avec le Chef qui recouvre ses droits civiques et politiques» et qui «va travailler pour changer le pays».

Selon un cadre de l'UNC, désormais, «il faut recentrer la coalition vers la préparation des élections. Nous allons jouer notre partition». Il a annoncé une rencontre dans les prochains jours avec le Président de la République. Au menu : les questions sécuritaires également.

Lors du rassemblement au siège de l’UNC, commune de Barumbu pour célébrer cette libération, Billy Eraston Kambale Tsongo a «rendu grâce à Dieu», remercié le président de la République, «resté au-dessus de la mêlée, qui a joué son rôle d’arbitre pour le bon fonctionnement des institutions et la bonne administration de la justice».

Puis, un mot aux juges «parce qu’il n’y avait pas de preuves qui prouvaient la culpabilité de notre chef». Billy Eraston Kambale Tsongo a remercié les cadres de son parti pour être restés unis.

Le 24 novembre 2018 à Nairobi, à la veille des élections, le Président Tshisekedi pour l'UDPS et Kamerhe pour l'UNC avaient formé une coalition politique et électorale, CACH, Cap pour le Changement. Le patron de l'Union de la Nation Congolaise avait désisté à la présidentielle en faveur de son partenaire Tshisekedi avant de prendre la direction nationale de la campagne.

Le 1er décembre 2018, CACH avait rallié à Kinshasa un troisième candidat à la présidentielle, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, président du Parti pour l'Action, P.A en sigle, désigné, lui, directeur de campagne pour l'espace Grand Bandundu grâce à une bonne base sociologique et politique dans le Grand Bandundu. Un trio électoral Est-Centre-Ouest était ainsi constitué.

L'ARRET CONFORME A LA PROCEDURE.

Dans un communiqué du Secrétaire Général du Parti pour l'Action, Me Blaise Georges Thayeye, en date du 13 avril 2022, le parti du professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba avait déclaré le prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation daté du 11 avril 2022 «conforme à la procédure prévue par le législateur qui a érigé les voies de recours ordinaires et extraordinaires», estimant que l’arrêt de la Cour de Cassation.

Il avait salué « cette décision des Hauts Magistrats de notre pays qui est conforme à la procédure prévue par le législateur qui a érigé les voies de recours ordinaires et extraordinaires».

« Cette décision judiciaire ouvre la voie à l’éclatement de la vérité dans ce dossier ».

« Le Parti Pour l’Action et son Président National Historique estiment que la solution à la réussite de ce quinquennat, gage de celui à venir, passe par la reconnaissance de tous ses partenaires du CACH qui ont battu campagne sur base d’un programme validé par le Peuple Congolais ».

« Le Parti pour l’Action encourage l’Honorable Vital Kamerhe à continuer à coopérer avec la justice et invite le Peuple Congolais à faire confiance à la justice de son pays ».

D. DADEI.