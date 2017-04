Freddy Matungulu et la fiche de paie

Très remonté contre Martin Fayulu qui l’a secoué évoquant «sa misère», l’ancien fonctionnaire du FMI lui réclame sa fiche de paie.

L’ancien fonctionnaire du FMI Freddy Matungulu Ilankir a échangé, jeudi 20 avril, avec le premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe en la salle mise provisoirement à sa disposition à la cité de l’Union africaine. L’entretien a porté sur la crise économique et politique, ainsi que sur la mise en œuvre harmonieuse de l’accord du 31 décembre, a-t-il expliqué. «Je n’ai pas trouvé d’inconvénients quand l’opportunité m’a été donnée d’échanger sur toutes ces questions avec le premier ministre», a expliqué cet homme qui est président du parti politique Congo Na Biso (CNB), autre candidat déclaré à la Présidentielle à ce jour avec l’ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Chapwe (G7 et AR) et Martin Fayulu de l’ECIDE. Ilankir précise qu’il a rencontré le premier ministre en tant qu’expert économique, non comme membre du Rassemblement.

RATTRAPE PAR LA MISERE.

«Je pense que sur la situation notamment économique extrêmement difficile, que nous connaissons, il y a un certain nombre d’idées assez précises que je peux apporter (…)», a estimé celui qui fut ministre des Finances, Budget et Economie du gouvernement d’après Sun City. Cela n’a pas laissé indifférent son compatriote et co-régionnaire Martin Fayulu qui, de toute évidence, pense qu’on lui faisait de l’ombre et a dégainé aussitôt trouvant une explication à cette volte-face à «la misère» que vit Ilankir à la recherche d’un poste ministériel. Furieux, l’ancien fonctionnaire du FMI a brandi des années passées au Fonds Monétaire International, une assurance maladie à vie, une retraite dorée, expliquant qu’il pourrait brandir sa fiche de paie. A son protagoniste de montrer la sienne, celle d’hôtelier. Ambiance! Il est vrai qu’Ilankir venait de radier le Secrétaire général de son parti qui avait trop vite annonce ce ralliement.

ALUNGA MBUWA.