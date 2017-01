Ce jour-là

Les Montebourg, Hamon, Aubry, Macron, Valls, etc.

Nous voici retournés aux rencontres d’Ibiza, de Venise, de Paris, de Raphael Hotel! Le Président de la République avait réclamé une médiation nationale pour le Dialogue politique national inclusif mais l’opposition du Rassemblement ne l’entendit point de cette oreille! Au nom de l’apaisement, comme Garant du bon fonctionnement des Institutions, il offrit une gestion consensuelle de la période d’après le 19 décembre 2016 coïncidant avec la fin de son mandat avec une vice-présidence de la République au Rassemblement, en clair à sa composante UDPS, donc à Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais l’offre fut rejetée! Mieux, que le Rassemblement via le Président de l’UDPS - le même Etienne Tshisekedi - prenne le poste constitutionnel de porte-parole de l’Opposition qui a rang de ministre d’Etat. Ce fut à nouveau le rejet! Puis, des manifestations de rue, des morts... injustes! Du temps perdu! L’image internationale du pays et de sa classe politique incapable de s’élever au niveau des enjeux et de s’accorder, pour la énième fois dégradée!

Au Dialogue de la Cité de l’UA, on compta du monde - du beau monde. Congolais, étrangers, multilatéraux. Mais Tshisekedi n’y vînt pas, pas plus l’Eglise catholique présente à l’ouverture mais qui claqua la porte. Ni le richissime allié Moïse Katumbi Chapwe - et, du coup, ses deux plateformes politiques, G-7 et AR absentes! Les trois cents délégués de la Cité de l’UA croyaient l’accord scellé, invitaient les absents à le rallier en apposant leur signature au bas du texte. L’UA expliquait que jamais il n’y aurait de nouveau Dialogue! Mais le rapport des forces instauré par Washington via ses différents envoyés aussitôt rejoints par les capitales européennes, était autre. Britanniques, Français, Allemands et... Belges - soit les capitales qui pèsent et qui comptent au Congo, du lourd! - sautaient dans le train de l’administration Obama piloté par Russ Feingold puis par Tom Perriello mobilisant alentour. La MP aurait dû tôt comprendre, rechercher des partenariats stratégiques, ajuster une communication internationale délétère et toxique. On pourrait ergoter! Les mêmes causes produisant les mêmes effets, en France ce sont les Montebourg, Hamon, Aubry, Macron, Valls, etc., qui ont désintégré en vol le président Hollande. Avec quels résultats annoncés? Chez nous, il se pourrait qu’il y en ait eu trop. Mais chez nous, la Majorité peut encore s’ajuster, aller à des nouvelles conquêtes! Un vrai pari!

D. DADEI.