Appels tous azimuts à l’enrôlement dans le Grand Bandundu

PARIS, BRUXELLES, KINSHASA.

Le Soft International n°1571 |JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022.

Marche sur plusieurs kilomètres le long de la nationale n°1; adresse devant les Chrétiens catholiques rassemblés le 24 décembre à la messe de minuit en la Paroisse Saint Maurice ; réunions publiques sous différents formats en sa résidence ; interviewes à plusieurs radios ; remise de cartons de poulets à la population en signe de repas de Noël ; etc. À Masimanimba, province du Kwilu, espace Grand Bandundu, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba en compagnie d'une délégation de Hauts Cadres du Parti pour l'Action, a, pendant quatre jours, mis les petits plats dans les grands dans l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 par la Commission Électorale Nationale Indépendante.

Tout a commencé avec la marche à pied et, parfois, en courant, sur plusieurs kilomètres le jour du lancement de l'opération du calendrier électoral de la CÉNI.

À la tête d'une longue foule de jeunes, de femmes, de papas, certains hissant des drapeaux du Parti pour l'Action, Fédération de Masimanimba, comme il n'y en avait plus jamais eu ici depuis plusieurs années, chantant et dansant aux sons de la musique de la chorale kimbanguiste, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba a quitté sa résidence le long de la nationale n° 1, s'est déversé sur la rue en direction de la grande ville de Kikwit, plus à l'Est, pour aller prendre sa carte d'électeur et appeler la population massée le long de la route, à envahir sans attendre les bureaux de la CÉNI pour se faire délivrer la carte d'électeur et se doter du pouvoir de décision politique.

«SEULE FAÇON DE PESER DEMAIN».

«Plus nous serons nombreux à nous enrôler dans les registres de la CÉNI, comme l'a voulu l'État, plus nous pèserons aujourd'hui et demain, par une représentation forte dans les institutions politiques qui décident du sort des populations. Il n'existe malheureusement pas, dans notre pays appauvri, une autre façon de changer le cours des événements. S'il nous faut pousser à l'entrepreneuriat, la décision est politique», a partout prêché Tryphon Kin-kiey Mulumba.

«Nous faisons face à tous les problèmes du monde. Tous les défis s'abattent sur notre pays et nous ne savons pas prendre les bonnes décisions pour notre vie. Problèmes d'eau, d'électricité, d'hôpitaux, de salles de classe, des routes, les érosions qui déforment notre environnement, la grande misère qui ne nous permet pas de manger et de boire, ni de prendre soin de nos enfants, etc. Comment penser que d'autres à notre place viendraient résoudre nos problèmes; cela n'existe nulle part. Mes frères et mes sœurs, papas et mamans, oncles, prenons conscience. Assumons-nous. Plus nous irons plus nombreux nous enrôler, plus notre poids sera pris en compte par l'État, plus nombreux nous serons demain pour parler de notre terre et plus le monde nous respectera et nous considérera», a poursuivi le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba surnommé sur cems terres de sa naissance «Ya Khala» (le Grand Crabe), «Bakala Ya Ngolo» (l'homme fort). Ce message a été particulièrement fort à la paroisse Sainte Maurice où, devant une énorme foule réunie, de 19:00' à 23.00' pour la messe de minuit, Tryphon Kin-kiey Mulumba appelé aussi ici «Ngezi na beto» (Notre Notable reconnu), a été invité par le prêtre célébrant à s'adresser aux Chrétiens rassemblés et tout ouïe, ovationnant phrase après phrase.

Malgré les couacs que l'on espère de mise en route - un seul centre ouvert, la situation ne s'est pas améliorée dans la semaine qui a suivi le lancement - le Président National Historique et Autorité Morale du P.A a appelé les Kwilois et les Bandundois à ne jamais désespérer, mais à croire et à s'accrocher. «Nous constatons les faits. Et nous ne pouvons faire qu'avec ce que nous avons. Ayons la force de nous accrocher. Faisons montre de résilience. Elle seule nous sauvera...».



ALUNGA MBUWA.