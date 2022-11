Une page se tourne-t-elle à la Snél qui a trop allaité ses dirigeants

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1564|LUNDI 31 OCTOBRE 2022.

Est-il aux arrêts ou pas? Il reste que l'ancien D-G de la Société nationale d’électricité, Snél, Jean Bosco Kayombo, est dans des sales draps. Une page se tourne-t-elle à cette entreprise de l'État qui a trop allaité ses dirigeants? Certes, des sources disent qu'il a été escorté au parquet général. D'autres soutiennent qu'il se serait volatilisé. Sur son compte Twitter, l'ACAJ, l'Association congolaise pour l’accès à la justice, confirme l’arrestation de cet ex-D-G.

« L’ACAJ salue l’ouverture de l’enquête pénale, par le procureur général près la cour d’appel de Kinshasa/Gombe, sur les marchés de gré à gré et de détournements commis à la Snél. Elle confirme l’arrestation ce jour de l’ex-D-G Kayombo, deux jours après celle de 5 directeurs».

Cinq d'anciens collaborateurs de l'ex-D-G dont des directeurs ont été mis aux arrêts : le Directeur financier Justin Muteba, le Directeur de transport qui gère la facturation de tous les miniers Thierry Kapesa, le Responsable de la Task force Charlotte Kiseme, le Directeur des Marchés Pierrot Mwemena, le chef de la cellule de passation des marchés au cabinet du Directeur général Ilunga Julien (celui-ci serait en fuite au Canada) et l’ancien DG recherché par les services de sécurité.

À la suite d’une enquête conjointe Parquet général de la Gombe et Inspection Générale des Finances, il est reproché aux anciens dirigeants de la Snél (le D-G a été remplacé, le 10 octobre 2022, par Lusinde Fabrice qui a Kisolokele Tiaba Mfumu comme Président du Conseil d'administration), d’avoir orchestré au sein de cette entreprise de l’État plusieurs forfaitures dont la perception mensuelle et annuelle indue de plusieurs millions de $US, en recourant à des fournisseurs inconnus, des sociétés domiciliées au Congo Brazzaville, des prestataires de service qui ne sont que des prête-noms.

PLUSIEURS DOSSIERS.

Plusieurs compensations des recettes de la Snél avec des marchés surfacturés, plusieurs livraisons fictives de faux marchés en province, plus particulièrement au Grand Katanga et au Kongo central.

Une société de sous-traitance, Trade Power par exemple, serait une entreprise de l'ancien Directeur général Jean Bosco Tshiyombo, associé à d’autres personnes ayant comme contrat l’importation de l'électricité du Congo-Brazzaville et la revendre aux miniers pour un coût mensuel d’environ 5 millions de $US.

Aux dernières nouvelles, la Snél n’achète plus l’énergie de Brazzaville mais puise 50 mégawatts de la Snél avec la complicité des responsables et le revend sans que l’État n’en soit bénéficiaire.

Le dossier relatif aux soins des agents et leurs familles, l'ancien D-G Jean Bosco Kayombo en complicité avec un responsable du département médical de la Snél, aurait accordé à une société un contrat annuel de 8 millions de $US alors qu’en réalité la société dépenserait 3 millions de $US par an. Et cette société devrait livrer les ambulances pour un montant d’environ 15 millions de rand (la monnaie sud-africaine), sommes déjà payée il y a 18 mois.

Dossier relatif au prépaiement : le marché a été attribué à la société Blue Energy qui a écrasé les créances de la Snél et placé les prépaiements avec Mas Trading et Connect Trading sans traçabilité à la Snél. Il existe plusieurs autres dossiers de plusieurs millions de $US qui accablent la gestion de l’ancien D-G après le contrôle de l’Inspection Générale des Finances.

ALUNGA MBUWA.