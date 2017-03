Une interview de Me Nkulu en forme de message présidentiel

Ce proche des proches ne prend jamais la parole pour ne rien dire.

La Rtnc - chaîne nationale - a diffusé dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 mars dans ses jt des extraits d’une interview de Me Norbert Nkulu Kilombo et qui devrait être diffusée entièrement en début de semaine. L’ambassadeur Nkulu, un homme clé du sérail présidentiel, a toujours pris la parole à chaque étape décisive du régime. Ce juriste de haut vol déclare notamment à propos du président de la République Me Norbert Nkulu Kilombo. «Homme de paix, homme de dialogue, le Président de la République est prêt à travailler avec n’importe quel Congolais pourvu qu’il soit un patriote».

Du coup, cette interview prend les allures de message officiel émanant de la Présidence de la République surtout qu’elle est réalisée par Jacques Mukalenga Makal, le journaliste officiel de la Rtnc accrédité à la Présidence de la République.

Dans son discours d’investiture à l’esplanade de la Cité de l’UA en décembre 2011, Joseph Kabila Kabange avait en effet déclaré qu’il était «prêt à travailler avec ceux des Congolais ayant la passion du Congo». Dans sa première équipe gouvernementale au lendemain de cette investiture, il fit figurer deux membres de l’opposition à des postes gouvernementaux stratégiques: le Député d’opposition Jean-Paul Nemoyato Bagepole fut nommé ministre de l’Economie et Commerce et participait à tous les mini-conseils des ministres - la Troïka stratégique - que présidait chaque lundi le premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. L’autre opposant à faire partie de cette équipe fut Rémy Musungayi Bampale, député honoraire et membre de l’ADR nommé à l’Industrie et PME outre que le Chef de l’Etat faisait appel à l’ancien Secrétaire général du MLC depuis président de la plateforme d’opposition ADR François Mwamba Tshishimbi nommé à la tête du Mécanisme national de suivi des accords d’Addis-Abeba, sorte de ministre de la Coopération régionale.

FOI EN LA CENCO.

En juillet dernier, à la veille du retour de d’Etienne Tshisekedi de son séjour médical en Belgique, François Mwamba Tshishimbi démissionna de son poste pour rejoindre l’opposition et son parti d’origine l’UDPS. D’autres opposants à qui Joseph Kabila fit appel: l’ex-MLC député honoraire Thomas Luhaka Losendjola nommé ministre des PT&NTIC avec rang de Vice-premier ministre (il, dans l’équipe Badibanga, ministre des Infrastructures et Reconstruction - il a certes depuis intégré la Majorité Présidentielle), Jeannot Matadi Nenga Gamanda qui prenait l’Energie et les Ressources Hydrauliques, l’ex-MLC Germain Kambinga nommé à l’Industrie, le Député Elvis Mutiri wa Bashala au Tourisme.

Dans l’extrait diffusé par la Rtnc, l’ambassadeur Nkulu exprime toute sa foi en la CENCO en espérant qu’avec «la bénédiction et la sagesse» des

Evêques, majorité et opposition réunies au Centre interdiocésain sauront vite trouver le consensus en vue d’établir une liste ministérielle à soumettre à la sanction présidentielle.

Ces propos sont tenus alors que le Rassemblement (des forces acquises au changement) s’est doté en fin de semaine dernière d’un nouveau leadership et que celui-ci, bien que contesté, a reçu des Evêques de la CENCO la fameuse lettre laissée par Etienne Tshisekedi que ce leadership par la voix de Félix Tshisekedi dit pouvoir remettre au Président de la République. Dans une déclaration à la presse, le fils Tshisekedi dit avoir sollicité à cet effet une audience auprès du Chef de l’Etat.

D. DADEI.