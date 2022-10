Un message fort de Fatshi envoyé à l'armée congolaise

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1563|MARDI 18 OCTOBRE 2022.

Nommé le 3 octobre chef d'état-major général des FARDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, lors d'une ordonnance présidentielle lue, dans la soirée, à la télévision publique, Rtnc, le lieutenant-général Christian Tshiwewe Songesha, 54 ans, a pris ses fonctions dix jours plus tard, le 13 octobre, au QG des FARDC, au camp Kokolo, en plein centre de la capitale, lors d'une cérémonie de passation de commandement avec son prédécesseur, le général d'armée Célestin Mbala Munsense, présidée par le président de la République, commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le nouveau chef ÉMG s'est engagé à respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution ainsi que les lois de la République, à accomplir avec loyauté et honneur, toutes les missions qui lui sont confiées.

Il a prêté le serment d'obéissance et loyauté au président de la République et juré de consacrer toutes ses forces et tout son savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo contre toutes les formes, d'invasion ou d'agression.

Le président de la République l'a appelé à défendre la Nation «jusqu'au sacrifice suprême».

La remise par le chef de l'État de l'étendard, symbole de commandement, au nouveau chef ÉMG a été le moment crucial de cette cérémonie au cours de laquelle, il a été procédé à la reconnaissance des grades d’officiers promus.

En l'espèce, le général Jacques Ichalegonza Nduru nommé chef adjoint de l’armée en charge des Opérations et Renseignements ; le général-Major, Ephraïm Kabi Kiriza nommé commandant de la Garde Républicaine (il était avant sa nomination n° 3 de cette unité chargée de protéger le chef de l’État); le général-Major Jérôme Shiko Tshitambwe, nommé chef d’état-major adjoint, chargé des Opérations des FARDC; le général-Major Christian Ndaywel Okura nommé chargé du Renseignement militaire; le général Major Léon-Richard Kasonga Tshibangu nommé chef d’état major adjoint à l’Administration et la Logistique (il était auparavant porte-parole des FARDC).

Ont été nommés général-major : Jérôme Shiko Tshitambwe ; Thomas Kisezo ; Bora Kipongo ; Jules Banza Mwilambwe.

Ont été nommés au grade de général de brigade, Jean Mulume Oderhwa ; Patrick Lusaka Nzita ; Mbuyu Kongolo; Désiré Mulumba Kabanangi ; Kennedy Muyunga ; Bakati Herison.

UN SIGNAL FORT AUX FORCES ARMÉES.

À cette cérémonie, l'ancien chef d’état-major général Célestin Mbala Musense, en place depuis juillet 2018, reconduit à son poste le 21 mai 2019, qui a le mérite d'avoir dirigé l'armée pendant la période électorale et post-électorale de 2018, a remercié le président de la République pour la confiance qu'il lui a témoignée. Il s'est félicité de tous les efforts entrepris dans le cadre de la réforme de l'armée et des services de l'armée.

« La loi de programmation militaire est la pierre angulaire qui contribuera au développement des capacités opérationnelles des FARDC. Elle permettra l'acquisition des équipements majeurs des FARDC en vue de faire face aux menaces d'où qu'elles viennent», a-t-il déclaré. Il s'est dit confiant quant à la montée en puissance des FARDC tout en dénonçant publiquement l'agression du pays par des forces étrangères.

À son successeur, il a souhaité plein succès tout en appelant les militaires à la loyauté et obéissance aux nouvelles autorités de l'armée. Il l'a exhorté à « tout mettre en œuvre pour consolider et coordonner l'appui manifeste de la population envers les forces armées ».

Le nouveau chef d'état-major général est né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, l’actuelle province du Haut-Katanga. En 1998, il compte parmi les premiers officiers Rangers formés au Soudan après la chute de Mobutu.

De 1999 à 2000, il suit les cours de commandement d’état-major «Mura» à Likasi. Il participe au cours de commandant brigade, au Centre supérieur militaire à Kinshasa, entre 2003 et 2004. Formé à l’antiterrorisme en Angola, par des officiers israéliens, il fait ses classes au sein de la deuxième promotion Kabila du collège des Hautes études militaires et stratégies de défense de Kinshasa.

Désigné commandant de la 10ème brigade Mura à Kinshasa en 2003, il est commandant du 13ème régiment de la Garde Républicaine à Lubumbashi, de 2007 à 2011. De retour à Kinshasa dès 2011, il est nommé commandant second en charge des Opérations et Renseignements de la Garde Républicaine de 2014 à 2020, jusqu’au moment où le président Tshisekedi l’élève au grade de général major.

Le nouveau chef d’état-major général adjoint des Opérations et Renseignements, le général major Jacques Ichalegonza et son collègue de l’Administration et de la Logistique, le général-major Léon Richard Kasonga Cibangu, avaient pris leurs fonction le 11 octobre à l’état-major général au camp Kokolo, après avoir fait la remise et reprise avec leurs prédécesseurs, le lieutenant général Jean Claude Yav Kabey pour les Opérations et le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima.

Le sous-chef d’état-major en charge des Opérations, le général-major Jérôme Chiko Tshitambwe, avait procédé, le même jour, à la remise et reprise avec son prédécesseur, le lieutenant-général Obed Ribasirwa.

Le général major Christian Ndaywel, et le général de brigade Mandiangu, ancien et nouveau sous-chef d’état-major des Renseignements, ainsi que le général de brigade Thomas Kisezo, et le général de brigade Don de Dieu Kilumba, ancien et nouveau sous-chef en charge de l’Administration avaient procédé à la passation de service depuis le 10 octobre.

Alors que le pays fait face à l'occupation d'une partie de son territoire par des forces étrangères et que l'insécurité monte en puisse, le changement à la tête des Forces Armées congolaises est un message fort adressé par le président de la République à l'armée, aux Congolais ainsi qu'aux forces d'agression.

D. DADEI.