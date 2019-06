Sénat Kengo, des millions de cadavres dans les placards

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1458|MERCREDI 19 JUIN 2019.

Détournements des fonds au Sénat. Accusés: le bureau Kengo. Le questeur Jean Mabaya en première ligne. Le personnel des sept cabinets du bureau fait état des détournement de plusieurs US$ millions sur base de correspondances entre le président du Sénat, le Premier ministre, le ministre des Finances et son collègue du Budget. Quels chemins a donc pris la différence entre un crédit BIAC (US$ 3.951.730,77) et la prise en charge par le Gouvernement ($2.972.487,32) outre les indemnités de sortie non payées à considérer la lettre du ministre des Finances (n°CAB/MIN/FINANCES/CF/JK/2018/5210 du 15 décembre 2018) adressée au directeur général d’Afriland First Bank. Un total de US$ 1.609.487,76. Outre cela, la BIAC réclame au Sénat CDF 756.789.336,44 et US$ 2.680.203,45 USD. Le courrier daté du 29 mai 2019 adressé au président du Bureau provisoire du Sénat, est signé par Aubin Lubasu, Sylvie Tshiama, Constant Mwepu et Alain Kolombola, respectivement responsable du recouvrement, responsable de direction, administrateur et vice-président.

D. DADEI.