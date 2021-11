Retour de Fatshi au pays, accueil en grande pompe

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1538|JEUDI 5 NOVEMBRFE 2021.

C'est une foule immense et une interminable colonne de véhicules qui ont accueilli jeudi 4 novembre 2021 le Président de la République, à son retour de la COP26 à Glasgow en Écosse, au Royaume-Uni, du G20 à Rome en Italie, d'une visite historique en Israël, et l'ont accompagné à sa résidence de la Cité de l'Union Africaine perchée sur des hauteurs de la ville.

DES SOUVENIRS COMME S'IL EN PLEUVAIT.

Parti du pays il y a deux semaines, les Congolais ont suivi jour après jour, via les médias, les succès engrangés par cet énième voyage de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ont voulu témoigner, par les divers partis politiques qui appuient son action, une reconnaissance au «fils du Sphinx de Limete» en lui assurant d'un retour en grande pompe.

Les deux présidents des Chambres, Christophe Mboso N'kondia Pwanga de la Chambre basse, Modeste Bahati Lukwebo de la Chambre haute, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, des ministres de son équipe ont fait le déplacement outre une interminable colonne de députés et sénateurs de l'Union sacrée de la Nation.

Les véhicules tout-terrain étaient si nombreux qu'il a fallu des heures pour quitter l'aire de l'aéroport de N'Djili et prendre le chemin retour.

Drapeaux divers, chants, marcheurs, etc., le principal boulevard de la Capitale Kinshasa qui conduit au centre des affaires, vers la cité de l'UA, était, de part en part, noir de monde.

«Ça me rappelle des jours heureux. On dirait le retour de son père au pays, après de longs mois à l'étranger», commente un militant du parti présidentiel UDPS. «On dirait quand il revint avec le CACH, de la débâcle de Genève via NaIrobi», commente un autre.

LA GRANDE DEMONSTRATION DE FORCE.

Des souvenirs comme s'il en pleuvait quand l'Union sacrée de la Nation lancée en décembre 2020, vit des moments difficiles avec le richissime ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Chapwe, patron du parti Ensemble pour la République qui, par des initiatives diverses, menace de faire sombrer l'Union sacrée.

Katumbi avait placé deux lignes rouges qui, quand l'une d'elles était franchie, signifiait son départ d'office de l'Union sacrée qui lui avait pourtant permis de placer des pions notamment au Gouvernement.

Les deux lignes rouges à ne jamais franchir, avait-il annoncé par une déclaration publique, c'est la proposition de loi Tshiani (excluant à la présidence de la République les enfants qui ne seraient pas nés de père et de mère congolais (le cas de l'ex-gouverneur) et la désignation du bureau de la Centrale électorale de manière non consensuelle.

Si le débat de la loi Tshiani est, à l'heure actuelle, gelée, le bureau de la CÉNI a été entériné par l'Assemblée nationale e, aussitôt investi par le Président de la République.

En clair, sauf rétropédalage improbable, les jeux sont faits et les désertions notées à l'Union sacrée - Delly Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu, Mike Mukebayi Nkoso, etc. - font craindre des surprises demain...

Il ne restait à l'UDPS - le parti présidentiel -, à ses partenaires et alliés, une grande démonstration de force. «Que tu t'en ailles ou que n'ailles pas, nous, on s'en fout». En clair, «mieux vaut que tu t'en ailles» et les choses seront plus claires.

Une démonstration de force qui a eu lieu jeudi 4 novembre 2021.

D. DADEI.