Réalité ou montage par Photoshop?

Plus que jamais, par ces temps de haut débit et des réseaux sociaux avec toutes les applications possibles, il faut commencer par se méfier de ce qu’on voit et lit sur le Web.

Les images tournées sur un Continent peuvent être montrées comme celles de votre pays. Heureusement que la chasse au fake s’organise. Elle fait rage.

Le week-end, des sites congolais se sont partagés à la vitesse lumière que l’on imagine la tombe où reposerait Etienne Tshisekedi wa Mulumba, décédé le 1er février à Bruxelles.

Si, pour des problèmes de sécurité, la commune d’Ixelles avait tôt exigé à la famille biologique de dégager les restes du Sphinx et que la loi belge n’autorise guère qu’un corps puisse être conservé plus de temps qu’il n’en faut dans un funérarium, on imagine que Tshisekedi a déjà trouvé - tout au moins provisoire - une sépulture en Belgique, à Bruxelles. En catimini? Mais qui dira si cette tombe est bien celle où repose le Sphinx de Limete ou s’il ne s’agit que d’un odieux montage par photoshop? Sans doute la famille seule. Et certainement des officiels à Kinshasa et à Bruxelles.

Qui comprendrait que le fils Tshisekedi - Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat déclaré au poste de Premier ministre - n’ait pu en dire un mot à Kinshasa ou dans l’une de ces Capitales qu’il visite?