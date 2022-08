Plus que jamais, le monde est aux puissants

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1558|LUNDI 8 AOÛT 2022.

Des événements de ces derniers mois et de ces derniers jours rappellent plus que jamais que le monde est aux puissants.

Une belle leçon pour l'élite africaine, pour l'élite congolaise qui pouvait disposer d'autres paradigmes ou se prendrait à rêver.

Quelle que soit la fin du conflit en Ukraine, l'ex-Union Soviétique montre légitimement au monde qu'elle veut exister et que, du coup, elle doit se protéger comme Peuple, comme Nation, comme pays. L'histoire récente montre comment, depuis Staline jusqu'à Poutine, Moscou déploie son génie pour se défendre et gagner dans un monde où l'existence pacifique est un rêve. Le monde appartient aux puissants.

En Europe, n'eût été le soutien financier et militaire de l'Occident qui s'affiche en cobelligérant, il y a des mois que l'Ukraine de Volodymyr Zelensky serait passée sous l'empire russe. Ce n'est pas avec un milliard de $US que le pouvoir de Kiev résiste, c'est avec plusieurs dizaines de milliards de $US que l'Occident, les États-Unis d'Amérique en tête, vient en appui à Kiev en lui envoyant un armement de haute précision.

Les Caesar français, des canons de 155 mm monté sur des camions capables de tirer six coups par minute à une distance de 40 kms produits par le groupe industriel Nexter.

Les Himars américains, des missiles très mobiles guidés par GPS et dotés d'une portée de 80 kms voire 300 kms, permettent à l'armée ukrainienne d'atteindre des cibles russes auparavant hors de portée.

Une artillerie décisive...

En Asie, avec la visite à Taïwan diversement commentée de la troisième personnalité américaine, c'est la Chine qui est montée au front en montrant qu'elle veut se faire respecter. Cette visite de deux jours sur une île considérée par Pékin comme province rebelle a fait trembler pendant quatre jours Taipei mais aussi Tokyo et Séoul.

La Chine avait annoncé une «réaction terrible» si cette visite avait lieu. «Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler», lance Xi Jinping à Joe Biden lors de leur entretien téléphonique, jeudi 28 juillet. À l'arrivée, la réaction est jugée trop timorée par les Chinois eux-mêmes.

Si Pékin a lancé des manœuvres militaires sans précédent dans le détroit de Taïwan, elles n’ont débuté qu’après le départ de la cheffe des parlementaires américains.

ET L'AFRIQUE ? ET LES GRANDS LACS AFRICAINS ?

Il reste que ces exercices militaires maritimes et aériens autour de Taïwan et autour de la zone économique exclusive japonaise tout comme des tests de missiles conventionnels en mer à l'est de l'île qui ont duré quatre jours, constituent un message puissant.

Sauf que les déclarations va-t-en-guerre n'avaient aucunement inquiété la plus haute responsable américaine - invoquant la démocratie - à visiter Taïwan depuis son prédécesseur Newt Gingrich en 1997. Au moment où Nancy Pelosi arrivait à Taïwan, la 7e flotte américaine faisait savoir sur son compte Twitter que le porte-avions USS Ronald Reagan, qui croise dans la région depuis début juillet, se trouvait dans la mer des Philippines, au sud de Taïwan.

L'US Navy a publié des images du Ronald Reagan effectuant des manœuvres avec le navire ravitailleur USS Carl Brashear. Le porte-avions et son groupe aéroporté «effectuent une mission de routine dans l'ouest du Pacifique», a souligné une responsable américaine non autrement identifiée.

Au même moment, un navire amphibie du corps des Marines, le USS Tripoli, naviguait à l'est de Taïwan, selon l'Institut naval des États-Unis (USNI), un organisme indépendant mais proche de l'US Navy. Le Ronald Reagan et le Tripoli sont tous les deux porteurs d'avions de combat de dernière génération F-35, selon l'USNI.

Si le Pentagone a assuré que la présence de ces deux navires dans la région n'était pas liée à la visite de Mme Pelosi, n'y croyez rien !

«Nous prenons évidemment toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des élus du Congrès, quel que soit l'endroit où ils choisissent d'aller et la date», de leur voyage, a indiqué un porte-parole du ministère américain de la Défense.

Au Moyen-Orient, Israël continue d'imposer sa puissance de feu sur la Palestine malgré le feu des critiques dans le monde. Ces derniers jours, sur la bande de Gaza, on a assisté à la pire flambée de violence depuis la guerre éclair de l’année dernière.

Et l'Afrique ? Et les Grands Lacs ?

Un rapport d'un groupe d'experts dépêchés par les Nations Unies révélé par des médias le 4 août accable le Rwanda dans l'occupation sous prétexte du M23 d'importants territoires congolais.

Cela dure depuis plus d'un mois sans que les FARDC ne parviennent à changer la donne. Kigali ne nie rien.

Il fait valoir son combat légitime de défendre son territoire face aux rebelles génocidaires FDLR qui attaqueraient son territoire depuis le Congo. Quelle réponse apporte le Congo ?

Ce rapport sera-t-il «pris en considération» par le Conseil de Sécurité des Nations Unies où il a été déposé? Suite à la puissance militaire, donc diplomatique du Rwanda, ne va-t-il pas être classé «sans suite» par le Conseil de Sécurité comme l'est le Rapport Mapping publié depuis 2010 ?

T. MATOTU.