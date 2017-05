Où Tshisekedi sera-t-il enterré?

Ces annonces sont-elles des simples coups médiatiques pour faire monter la pression et rester sur les médias ?

Il y eut d’abord cette grande annonce et cet arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa André Kimbuta Yango. Après ce qui fut rien moins qu’un casse tête... congolais, le gouverneur métropolitain avait fini par trouver un lieu de sépulture digne et un accord fut trouvé. Ce sera dans un périmètre spécial du cimetière de la Gombe, à Kinshasa.

JEAN-MARC KABUND EN PREMIERE LIGNE.

Problème: comment contenir des foules qui viendraient rendre un dernier hommage au Sphinx?

André Kimbuta Yango assurait qu’il n’y aurait aucun problème... Il suffirait de mettre en place un cordon de sécurité, et les foules étaient contenues!

Mais voilà que chaque jour qui passait, des voix discordantes se faisaient entendre. En première ligne, le très katumbiste Secrétaire général Jean-Marc Kabund à Kabund - un Rund katangais comme l’ex-gouverneur - qui estimait qu’il n’en était pas question; que la base du parti avait unanimement rejeté ce chois, rien d’autre qu’un arrêt de bus... Il est vrai qu’au début avaient été évoquées plusieurs hypothèses, des places emblématiques. Evoquant la notoriété du disparu, les dirigeants de l’UDPS avaient monté les enchères: si ce n’est le boulevard qui conduit du Palais de la Justice au Palais de la Nation - non loin du Mausolée du Mzee -, ce devrait être le boulevard Triomphal en pleine Cité, non loin du Grand Stade, ou alors, troisième hypothèse, l’esplanade du Palais du Peuple! Tous ces sites furent rejetés, l’Hôtel de ville, maître du dossier, invoquant des textes royaux datant de l’époque coloniale et toujours en vigueur. Notamment qu’une tombe ne saurait être creusée dans un espace de travail.

On pensait que l’UDPS avait fini par accepter que force devait être à la loi quand le fils du défunt, Félix Antoins Tshilombo Tshisekedi, fit la grande annonce selon laquelle la famille biologique de connivence avec le parti, avait décidé que pour couper court à cette polémique, Etienne Tshisekedi wa Mulumba mort le 1er février 2017 à Bruxelles, serait enterré dans le Kasaï, dans un cimétière de sa ville natale de Kabeya Kamwanga ou dans la Capitale de la province, Mbuji Mayi, au Kasaï Oriental. Encore fallait-il convenir d’un lieu.

A NOUVEAU UNE FAUSSE ANNONCE.

A la question du Soft International «une sépulture de Tshisekedi à Mbuji Mayi ou à Kabeya Kamwanga annoncée par la famille est-elle à saluer», le gouverneur du Kasaï Oriental Alphonse Ngoy Kasanji répondait sans broncher:

«Oui». De poursuivre: «Quand j’ai appris la mort du Patriarche Etienne Tshisekedi, j’ai rencontré Mgr Gérard Mulumba, jeune frère du défunt pour lui faire savoir notre souhait de voir ce grand monument inhumé dans sa province natale.

Tshisekedi fait partie des grands personnages que le Kasaï Oriental a offerts au monde. Aujourd’hui que des divergences existent entre sa famille et le Gouvernement Central au sujet du lieu de son enterrement à Kinshasa, nous nous rendons de nouveau disponible pour donner un espace digne à Mbuji-Mayi ou à Kabeya Kamuanga, pour permettre au sphinx de se reposer pour l’éternité» (n°1398 daté lundi 8 mai 2017).

Mais cette annonce faite par le fils, il avait dû le faire certainement sans l’avis de Jean-Marc Kabund A Kabund dont certains disent qu’il serait sous la totale influence de Moïse Katumba Chapwe. En effet, Jean-Marc Kabund organisait aussitôt un passage en force en annonçant le lieu de sépulture - le siège de l’UDPS évoqué déjà jadis puis abandonné. Mais cette fois, il prenait un «arrêté» et désignait un comité des funérailles alors qu’il lançait des travaux d’érection d’un mausolée...

Un Belge aurait fait le voyage de Kinshasa pour ce faire et les images postées sur les réseaux sociaux mais alertée, la police procédera à son arrestation avant de le relâcher quelques heures plus tard. Information prise: le Belge serait venu mettre des dalles sur les fosses septiques du siège de l’UDPS... A nouveau une fausse annonce... mais voilà une plus récente annonce faite à nouveau par le fils Félix Antoins Tshilombo Tshisekedi. Selon la radio privée TopCongo Fm, Félix Antoins Tshilombo Tshisekedi ne cherche guère à affronter les autorités. «Nous allons ramener la dépouille au pays. Le lieu fait polémique. Nous n’avons pas dit que nous imposons ce lieu. à ce niveau, nous avons vu les autorités pour essayer de trouver un arrangement pour qu’elles nous donnent cette autorisation», déclare-t-il de retour d’un énième séjour en Europe où il a eu des entretiens avec l’ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Chapwe et présidé des réunions chahutées du Rassemblement au titre du président. Du moins, d’après ce qu’en disent les réseaux sociaux.

Alors, pourquoi ces annonces qui se terminent en eau de boudin? Des simples coups médiatiques pour faire monter la pression et rester à la une des médias? Beaucoup vont jusqu’à imaginer que même la date du 12 mai serait du bluff...

D. DADEI.