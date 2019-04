Nangaa maître après Dieu

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Tant de pouvoirs entre les mains d’un seul individu! Et c’est bonne gouvernance des Finances publiques! Nul doute, le président de la CENI est Dieu sur Terre. Est-ce pour cela que le législateur avait prévu que ce poste revienne à un prêtre ou, généralement, à un homme de Dieu en principe plus vertueux, plus pudibond, et, même s’il peut être attiré par certaines tendances humaines, le ferait avec modération? En est-il de même d’un laïc tel Corneille Nangaa Yobeluo qui s’adonne à l’enrichissement sans cause, appelé à satisfaire certains états, soucieux de la vie d’après CENI? De là, ces partis politiques qu’il finance, qui lui permettraient, dans une autre vie, de prétendre à un poste ministériel porteur?

L’article 25 de la loi organique de la CENI stipule: «Le Président assure la mission générale de direction et de représentation de la CENI. A ce titre, il dirige les travaux de la CENI, la représente vis-à-vis des autres institutions de la République et des tiers et ne l’engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi et le Règlement Intérieur».

SANS CONTRESEING.

Aux termes de cette loi, le président de la CENI «exerce par lui-même ou par délégation notamment les attributions suivantes:

◗ Faire observer la Constitution, la Loi organique, le Règlement Intérieur, le Règlement Administratif et Financier et le code de bonne conduite de la CENI;

◗ Convoquer, réunir et présider les réunions du Bureau et les séances de l’Assemblée Plénière;

◗ Annoncer les résultats des votes;

◗ Superviser les travaux des autres membres du Bureau; 5. veiller à la bonne marche des activités du Bureau, du Secrétariat Exécutif National, des Secrétariats Exécutifs Provinciaux et des Antennes;

◗ Recevoir le rapport du Secrétariat Exécutif National;

◗ Maintenir l’ordre au sein de la CENI et requérir, le cas échéant, les services de l’ordre;

◗ Veiller à la sécurité électorale et requérir, le cas échéant, les forces de l’ordre;

◗ Faire aux membres du Bureau toute communication concernant ce dernier;

◗ Procéder, sur décision du Bureau, à l’engagement, au licenciement ou à la révocation des agents et cadres techniques de la CENI;

◗ Exercer les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par la Loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux Finances Publiques et les règles générales de la comptabilité publique;

◗ Animer les cadres de concertation électoraux;

◗ Entrer en contact avec les médias et tenir des points de presse;

◗ Entériner les propositions d’accréditation des membres de presse, des observateurs nationaux et internationaux, des témoins des partis et regroupements politiques ainsi que des candidats;

◗ Signer les décisions du Bureau portant nomination du personnel électoral, notamment les membres des Centres d’inscription, bureaux de vote, de dépouillement et de centralisation des résultats;

◗ Annoncer les résultats du référendum et les résultats provisoires des différents scrutins électoraux.

Notons surtout l’alinéa 11 portant sur les fonctions d’ordonnateur des Finances publiques.

Dans l’exercice de ces fonctions, Nangaa agit seul, signe seul, sans seconde signature pour authentifier la première. En clair sans contreseing.