Mobutu en voie de retour

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1563|MARDI 18 OCTOBRE 2022.

En politique comme ailleurs, le langage des signes est roi. En observant ou en lisant les signes du temps, on maîtrise l'évolution du monde.

Il suffit d'une juste interprétation pour voir éclater la vérité.

La visite à Rabat, au Maroc, de la First Lady congolaise Denise Nyakeru Tshisekedi, le dépôt, samedi 15 octobre 2022, par elle, d'une gerbe de fleurs sur la tombe du Maréchal Mobutu, la rencontre médiatisée peu après, avec la veuve Mobutu, Mama Bobi Ladawa, au domicile de celle-ci, dans le quartier des diplomates, en tête-à-tête, puis, autour d'un repas, ressemble fort à un signe précurseur du retour prochain au pays des restes du Maréchal.

«Très heureuse d’avoir rencontré ce samedi maman Bobi Ladawa à Rabat, au Maroc. Elle se porte bien et je suis ravie d’apprendre de son expérience et de bénéficier de ses précieux conseils. Merci pour l’accueil maman Bobi» a écrit, peu après, ce même 15 octobre, sur son compte Twitter, la First Lady congolaise (@DeniseNyakeru).

Réponse attachée @NzangaMobutu du fils Mobutu, François-Joseph Mobutu Nzanga Ngbangawe : @DeniseNyakeru «Nous vous remercions très sincèrement pour cette belle visite ce samedi 15 octobre 2022. Bon retour Madame la Présidente».

Signe que tout s'est passé à la perfection.

Une rencontre préparée dans les moindres détails par des diplomates. Les deux dames se rencontraient pour la toute première fois.

Peu avant, dans la journée, Denise Nyakeru Tshisekedi s'était en effet rendue au cimetière chrétien de Rabat pour rendre hommage à Mobutu. Elle a déposé une gerbe de fleures sur la tombe du Maréchal et s'est inclinée devant ce mausolée, au milieu des sépultures des anciens colons et des soldats français des deux guerres mondiales, désormais le must incontournable des Congolais présents ou de passage au Maroc.

LES MOBUTU ATTENDAIENT UN SIGNAL.

De quoi la First Lady du Congo et la First Lady du Zaïre ont parlé, «pendant plus de deux heures, en tête-à-tête» ? Qu'est-ce qui explique cette visite à Rabat ? Selon le compte Twitter de la Première Dame, cette rencontre a lieu dans le cadre du projet «Congo au Féminin».

À travers le projet «Congo au Féminin», l'épouse du président de la République a voulu porter un regard particulier sur la promotion et la vulgarisation des femmes qui ont marqué les 60 dernières années de notre pays. Il s’agit d’honorer ces femmes qui ont «impacté dans divers domaines l’histoire du Congo, de raconter leur histoire qui peut servir de modèle aux générations futures», explique le cabinet de la First Lady.

L'épouse du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo peut-elle se rendre à Rabat, s'incliner devant la tombe où repose, depuis 1997, depuis vingt-cinq ans, le corps du Maréchal Mobutu, chassé du pouvoir le 17 mai 1997 par l'Afdl, sans évoquer le retour à la maison de ses restes et s’entendre pour finaliser le protocole?

Il y a un mois, le 7 septembre 2022, un proche du président de la République, son Directeur de cabinet adjoint en charge du Progrès social, Olivier Mondonge Bogado, avait fait le voyage de Rabat. Il y avait représenté le président de la République à la cérémonie du 25ème anniversaire de la mort de Mobutu.

Les proches du Léopard s'étaient recueillis devant la tombe de l’ancien président, ont assisté à la messe d’action de grâce célébrée à la résidence familiale autour de la veuve et d'une partie de sa famille.

Présent à la commémoration, le fils Mobutu, Nzanga qui s’est réjoui de la présence d’un représentant du président de la République : «C’est un signe positif pour la famille. C’est un premier pas». Le président de l'UDÉMO, l'Union des Démocrates Mobutistes, avait levé un coin du voile sur le retour au pays de la dépouille de son père promis par l'alors Vice-président du pays Jean-Pierre Bemba Gombo, puis par l'ancien président Joseph Kabila sans y parvenir.

« Très souvent, on nous dit que la famille est contre le rapatriement, mais, absolument pas. Nous sommes même les premiers à souhaiter ce rapatriement. C’est un devoir impérieux pour moi, mais il y a des principes ». «Vous savez qu’à Gbadolite par exemple, il y a des sépultures de notre famille qui ont été détruites. Cela n’a échappé à personne (…). Il y a quand même des préalables. Comment voulez-vous que la famille soit rassurée?

Ce n’est pas une décision à prendre seul mais avec la famille, la veuve, la grande sœur du président. Comment voulez-vous rassurer la famille si, pour la destruction des sépultures, rien n’est fait ?» Puis : « Dès que la famille sera contactée de manière officielle - j’imagine que la veuve sera officiellement contactée par les autorités, comme il se doit. C’est tout un processus. Le retour doit se faire de manière sereine. On doit respecter la personne du président ».

Puis : « Notre père repose dans un pays où il est en paix. Il est sur une terre amie, une terre africaine, qui plus est. Il compte beaucoup d’amis ici ».

Si le fils Mobutu a publiquement fait cette déclaration, il a pu passer le message au DirCaba du Chef de l'État qui ne pouvait pas être venu à Rabat sans être porteur d'un message du Président de la République. En retour, le Chef de l'État, qui a réussi à rapatrier les restes - une dent - du premier Premier ministre Patrice-Émery Lumumba après une longue procédure avec l'État belge et la famille, a reçu le message des Mobutu, lui qui ne peut que tirer profit du retour à la maison - à Gbadolite/Kawele - des restes de l'ancien Président.

Une vidéo intitulée «Retour en images sur ma rencontre avec maman Bobi Ladawa à Rabat, au Maroc», postée sur le compte de la First Lady @DeniseNyakeru, vue lundi matin par plus de 1.200 personnes, montre les deux dames assises au salon en tête-à-tête, puis à table autour d’un repas avec leurs proches.

Interrogé, ému, Nzanga Mobutu prononce ces mots : «Je pense que c’est un grand honneur cette visite qu’elle nous a faite aujourd’hui. C’est un signal très fort pour la famille. C’est un signal très fort pour Mme Mobutu ».

Alors que les élections approchent, tout signe dans ce sens est positif pour celui qui s'est déjà annoncé dans la course pour sa réélection.

L'homme qui s’est fait recevoir à son atterrissage à Tokyo au pied de l'avion par l'empereur Hirohito et l'impératrice du Japon, accueilli en 1973 à la garde de Londres Waterloo par la Reine d'Angleterre Elizabeth II, reçu 24 fois par les Bush notamment à leur résidence familiale à Kennebunkport, dans l'État du Maine, reste un symbole de grandeur et de respect pour les Congolais, un symbole de fierté pour sa province, l'Équateur.

Rappelons que Mobutu a pris le pouvoir le 24 novembre 1965, pendant la guerre froide, à la suite d’un coup d’État. Il a régné pendant trente-deux ans. Le 16 mai 1997, au petit matin, escorté par la Division spéciale présidentielle, il quitte la capitale Kinshasa pour sa ville Gbadolité avec des membres de sa famille alors que les forces de l'Afdl frappent à la porte de la ville.

Malade, affaibli, revenu des soins en Suisse et en France pour tenter de reprendre la main au pays en guerre, il reprend à nouveau l’avion, le lendemain 17 mai, pour le Togo puis, pour le Maroc.

Le jour même, l’Afdl prend la capitale. Leader de ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, Laurent-Désiré Kabila se proclame président du pays.

Quatre mois après avoir quitté le Zaïre rebaptisé Congo, Mobutu meurt, le 7 septembre 1997, d’un cancer de la prostate, à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat.

T. MATOTU.