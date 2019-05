Moïse Katumbi s’oppose à Fayulu

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Moïse Katumbi a choisi Rfi et France 24 pour annoncer depuis Paris son retour le 20 mai au Congo via L’shi, trois ans après avoir quitté le pays. Coordonnateur de la plateforme d’opposition Lamuka, il a eu des propos qui l’opposent à ceux de Martin Fayulu.

«On doit aller de l’avant. Le plus important pour nous, c’est aller de l’avant (...). Le plus important aujourd’hui, c’est quoi? C’est la cohésion nationale du Congo, l’unité de notre pays (....).

On a tant souffert dans notre pays. Lisez le communiqué de Lamuka à Bruxelles où nous avions dit que nous allons défendre notre propre Constitution, lutter contre les antivaleurs dans notre pays, avoir un État de droit. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons pouvoir avancer.

Ce que je suis en train de vous dire, je l’ai dit au début: la Cour constitutionnelle a proclamé monsieur Félix Tshisekedi président de la République. Pour moi, je suis un homme pragmatique, je ne voudrais pas entrer dans des débats qui pourront un jour ramener le mal dans notre pays. Donc, le plus important pour nous, c’est l’avenir du peuple congolais».

«Il y a des choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire. Par exemple, la liberté d’expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignements. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant dix ans, huit ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses de ce côté-là». Puis, «heureusement aujourd’hui, la justice peut dire le droit parce qu’il n’y a plus d’interférence de la politique dans notre justice. Je ne suis pas le seul. Je savais que j’étais innocent et que mes procès étaient des mascarades comme l’avez dit la CENCO».

ALUNGA MBUWA.