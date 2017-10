Mbusa Nyamwisi arrêté pendant quelques heures à l’aéroport d’Entebbe

L’ancien chef rebelle du RCD-KML Antipas Mbusa Nyamwisi a eu quelques bisbilles à Kampala. Selon un site ougandais chimpreports.com qui a donné samedi 21 octobre l’information en exclusivité, le chef de la police de l’aéroport d’Entebbe Innocent Tusilime l’aurait mis en détention «pendant plusieurs heures» dans un poste de police avant de recevoir l’ordre de le laisser libre que le Congolais dispose ou non de papiers en règle mais finalement Mbusa a dû rater le vol qu’il était supposer ensuite prendre mais dont la destination n’a pas été révélée. Innocent Tusilime a, à son tour été arrêté par les Services ougandais de la présidence de la République qui lui demandaient de s’expliquer de qui est venu l’ordre d’arrêter l’ancien ministre congolais des Affaires étrangères qui fut aussi ministre en charge de la Décentralisation et de la Coopération Régionale jusqu’en septembre 2011 Aussitôt que Antipas Mbusa Nyamwisi est arrivé sur le tarmac de l’aéroport d’Entebbe à Kampala, Innocent Tusilime l’a mis en état d’arrestation. Nyamwisi a dû passer «plusieurs des heures d’interrogatoire». Aucune source ougandaise n’était en mesure de savoir de qui est venu l’ordre de procéder à l’arrestation de l’hom--me politique congolais passé depuis dans l’opposition anti-Kabila pro-Katumbi et qui a souvent nourri l’ambition de se porter candidat à la présidence de la République. Mbusa Nyamwisi qui a quitté le Congo depuis plusieurs années et vivrait en Afrique du Sud, a souvent été accusé d’attiser les conflits inter-ethniques à la base des tueries qui ont lieu dans le territoire Nande de Beni-Butembo dans le Nord-Kivu dont il est originaire.Disposant d’un carnet d’adresses en Ouganda où il avait longtemps habité, du temps de la rébellion bembiste, avant de subir «quelques problèmes avec les services de police», ce qui lui a valu souvent de quitter l’Ouganda, non par l’aéroport d’Entebbe mais par le poste terrestre via Nairobi au Kenya, Nyamwisi a fait part de sa détention à l’aéroport et le chef de police de l’aéroport a reçu l’ordre de la Présidence de la République de le libérer sans délai qu’il dispose ou non de papiers en ordre afin qu’il poursuive en toute liberté sa visite dans le pays ou qu’il se rende où il souhaite. Mais Innocent Tusilime a refusé d’obéir. La présidence ougandaise a fait part de sa surprise que le policier ait désobéi aux ordres de la présidence de la République.

«Si vous n’obéissez pas à la présidence de la République, quel régime vous servez», lui a demandé un officiel dont les propos sont rapportés par le site ougandais. Finalement un haut gradé de la Présidence de la République, le colonel Nabaasa, a dû se rendre à l’aéroport porter secours au Congolais en l’absence du commandant de l’aéroport Colleb Mugume. Nyamwisi, a-t-on expliqué, se trouvait en Ouganda pour une escale de routine. Le porte-parole de la police ougandais Asan Kasingye a dit au site d’information ne disposer d’aucune information sur cet incident.

