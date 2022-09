L'IGF consacrée à l'international

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1561|LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022.

Le prestigieux magazine économique américain basé à New York, Forbes, qui paraît huit fois dans l'année a, dans sa version africaine, Forbes Africa, reconnu lundi 20 septembre, quatre personnalités congolaises : Nicolas Serge Kazadi Kadima-Nzuji, ministre des Finances et ministre intérimaire de l'Economie, Jules Alingete Key, le Patron de l'Inspection Générale des Finances, Pascal Lumbu Kinduelo, l'entrepreneur congolais qui a tout essayé dans sa vie, Patrick Muyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement congolais et Mme Malangu Kabedi Mbuyi, la toute nouvelle Gouverneure de la Banque Centrale du Congo.Gras

Ils sont parmi les dix Awards africains et américains décernés en la salle Arts & Museum à New York lors d'un panel sur le thème « Investir en Afrique » organisé en marge de la 77ème session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Dans une note rendue publique, Mark A. Furlong, président de Custom Solutions Media de Forbes, a expliqué que ces quatre prix décernés à des personnalités congolaises attestent que les efforts entrepris par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'amélioration du climat des affaires et le redressement de l'image de son pays sont de plus en plus rééls et susceptibles de convaincre de plus en plus de candidats investisseurs dans le monde à tenter le marché congolais des affaires.

Ces personnalités congolaises rejoignent une liste des Awards africains provenant des vingt pays africains récompensés par Forbes depuis quinze ans.

Le panel organisé à New York avait abordé divers aspects du secteur des investissements : à quels défits l'Afrique fait-elle face ? Quelles opportunités Continent offre-t-il ? De quelles potentialités regorge le Continent ? Problèmes de financement, problèmes infrastructures, problèmes d’investissements publics, etc.

S'agissant de la lutte contre la corruption, le magazine économique américain estime qu'en Afrique, elle est « difficile mais pas impossible », partant du travail réalisé et des résultats accomplis par l'Inspection Générale des Finances au Congo même si le magazine reconnaît que l'Afrique dans l'ensemble reste le bastion de la corruption, de la surfacturation et de la fraude.

Forbes ne s'attendait nullement à voir la lutte contre la corruption s'intensifier au Congo grâce à l'Inspection Générale des Finances qui porte ce combat et affiche des résultats appréciables.

Du coup, l'IGF, avec à la tête son Inspecteur Général des Finances-Chef de service, s'est ainsi offerte le prix de meilleur acteur de la lutte contre la corruption en Afrique.

Mais comme si cette reconnaissance internationale intervenue sur le sol américain ne suffisait pas, Jules Alingete Key est attendu mardi 27 et mercredi 28 septembre à Bruxelles respectivement au Parlement européen et au Parlement fédéral belge où il va présenter devant les élus européens et les élus belges, les avancées de la lutte contre la corruption au Congo.

Tout cela dans un contexte de l'affaire Vidiye Tshimanga qui fait couler beaucoup d'encre et de salive.

D. DADEI.