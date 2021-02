Les nouveaux visages de la Chambre basse congolaise

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Nul doute : la vengeance est un plat qui se déguste surgelé. Une nouvelle fois, on vit cette vérité toute crue. Fin mai 2020, Jean-Marc Kabund-A-Kabund est destitué de son poste de 1er Vice-président de la Chambre basse du Parlement.

Président a.i du tout puissant parti présidentiel UDPS, le député élu de Kinshasa est démis de son poste par une coalition de députés membres de partis fidèles à l’ex-président Joseph Kabila Kabange.

Le vote fut le point culminant d’une journée extraordinairement controversée qui voit les députés UDPS et Alliés en venir aux mains avec des députés pro-Kabila décidés de déchoir Jean-Marc Kabund-A-Kabund. Eux voulaient empêcher l’examen d’une motion de déchéance contre le porte-étendard du parti présidentiel.

Une séance dont les images font le tour de la planète sur les réseaux sociaux...

Il n’empêche ! Au total, 289 députés conduits par la présidente du bureau de l’Assemblée nationale Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi votent pour la destitution sur les 315 qui ont pris part à la plénière qui se tient plus tard malgré le chaos, 17 votent contre et 9 s’abstiennent. UDPS et FCC-PRRD sont pourtant en coalition. C’est le premier point de rupture qui va précipiter les événelents que vint depuis le pays...

CE QUE LA POLITIQUE EST CAPABLE DE FAIRE.

A l’origine, une pétition signée par 62 députés dont l’initiateur, le député MLC Jean-Jacques Mamba désormais réfugié à l’étranger.

Grief retenu à l’encontre du 1er Vice-président : le fait d’avoir dénoncé sur une radio commerciale privée le projet de tenue d’une réunion de congrès trop coûteuse qui cachait en réalité une tentative de destitution du président de la République à la suite d’un incident «de protocole» lors de la proclamation en mars 2020 de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.

Certes, l’Assemblée nationale tente de remplacer Jean-Marc Kabund-A-Kabund par la députée Patricia Nseya Mulela, élue de Likasi, dans l’ex-Katanga. La candidate est formellement présentée par l’UDPS via son secrétaire général Augustin Kabuya Tshilumba mais jamais la Chambre basse bloquée par des décisions de justice ou par la mobilisation populaire, ne parvint à ses fins.

Depuis le 3 février, dernier jour d’une session extraordinaire qui a clôt ses travaux, vent debout, le président a.i du parti présidentiel a retrouvé son poste après avoir obtenu 365 voix favorables sur 493 députés votants et Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi éjectée du bureau en décembre dernier assiste impuissante à ce que la politique est capable de faire.

Jean-Marc Kabund-A-Kabund va former un duo avec le député Christophe Mboso N’kodia Pwanga élu président du bureau définitif de l’Assemblée nationale par 389 voix sur 460 votants (69 bulletins nuls, 8 abstentions). Président du bureau d’âge de l’Assemblée nationale mis en place en vue de l’éviction de Jeanine Mabunda Lioko Mudiayi, Mboso était candidat unique à la succession de sa dévancière. Mboso et Kabund figuraient dans un ticket présenté par l’Union Sacrée de la Nation symbolisant une vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Autres membres du bureau définitif de l’Assemblée nationale élus le mercredi 3 février :

Vital Banywesize Mukunza Muhini élu 2ème Vice-président (367 voix sur 493). Membre du parti AFDC-A, Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés de Modeste Bahati Lukwebo, élu de la circonscription de Kahele, Sud-Kivu.

Joseph Lembi Libula devient rapporteur.

Unique candidat à ce poste, il est député MLC élu de la circonscription de Lisala, dans la province de la Mongala, l’une des provinces de l’Equateur. Il l’a emporté par 373 voix sur 493 votants. Deux candidatures - celles d’un autre MLC Jacques Ndjoli Eseng’Ekeli et de Joseph Kokonyangi de l’AA/a avaient été retoquées pour absence de lettre de consentement du parti.

L’ex-journaliste Colette Tshomba Tundu a battu son collègue Shisso Nkongolo à la confrontation au poste de rapporteur adjoint. Elue de la circonscription de la Funa à Kinshasa, Colette Tshomba Tundu l’a emporté avec 239 voix sur les 476 exprimées.

Elle était seule à concourir à ce poste, les candidatures de Willy Bonio, Bonane Yanganzi, Geneviève Inagosi, Joseph Kahenga, Josué Mufula, Musao Kalombo, Arthur Sedea Ngamo Zabusu et Arthur Tshilemb n’ayant pas été retenues pour défaut notamment d’absence de lettre de consentement du parti et de non élu indépendant.

Angèle Tabu Makusi élue (388 voix sur les 476 députés votants) au poste de questeur. Seule candidate à ce poste après le rejet des candidatures des députés Nelly Muinga, Matthieu Kansuka et Jean Marie Kilisho, elle est élue de la circonscription de Djugu, en Ituri, sur les listes du MS, Mouvement Social et membre de la plateforme politique Ensemble pour la République de l’ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi Chapwe.

Elle aura comme adjoint le député Jean Pierre Kanefu de l’ADRP, Alliance des Démocrates pour le Renouveau et le Progrès, élu par 349 voix sur les 478 exprimées.

Le député Kanefu était candidat unique, les candidatures de Prosper Kabwika, Mukundji Nyembo, Aminata Namasia et Tatiana Pembe ayant été jugées non recevables.

Le nouveau bureau de la Chambre basse se présente comme suit :

Président : Christophe Mboso N’kodia Puanga; 1er Vice-président : Jean-Marc Kabund ; IIème Vice-président : Vital Banyiwesize ; Rapporteur : Lembi Libula;

Rapporteur adjoint : Colette Tshomba ;

Questeur : Angel Tabu; Questeur adjoint :

Jean-Pierre Kanefu.

Une page est tournée...

ALUNGA MBUWA.