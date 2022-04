Les mamans du P.A clôturent en beauté le mois de la femme

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1549|VENDREDI 1 AVRIL 2022.

Le mois de la femme a été célébré cette année, comme les années précédentes, dans nombre de pays dans le monde. Créée le 25 novembre 1977 par l'Organisation des Nations-Unies, la journée dédiée à la promotion et à l'égalité de la femme et de l'homme est, depuis, fêtée le 8 mars.

QUATRE THÈMES.

Appelée «Journée internationale des droits des femmes», le 8 mars offre une occasion de faire un bilan de la situation des femmes et de mener des actions de sensibilisation et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » était le thème retenu par les Nations-Unies en 2022.

Si cette journée tombe le 8 mars, les activités de sensibilisation et de promotion à l'égalité des sexes courent généralement tout le mois de mars pour se clôturer en fin du mois. Comme les années précédentes, en 2022, le Parti pour l'Action, P.A en sigle, n'a pas dérogé à la règle.

Dès l'entame, il a mis les petits plats dans les grands d'autant que depuis le 27 septembre 2021, le P.A s'est doté, à l'issue des réunions sous divers formats ayant abouti à une révision de ses statuts, d'une Ligue des jeunes présidée par Fils Ngampulu et Raphaël Kipulu comme 1er vice-président mais aussi d'une Ligue des femmes dont le comité de choc est mené par une avocate, Me Christine Kalati Kititi, présidente, secondée par deux vice-présidentes, professeure Yolande Mfiri et Me Rosette Makayenge Kamwen.

La Ligue des mamans du P.A s'est ainsi jointe aux Nations Unies et aux pays du monde sur le thème «l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable» en lançant un appel à l'action climatique pour les femmes et par les femmes. En France, le président du pays Emmanuel Macron a décrété « Grande cause du quinquennat » l’égalité entre les femmes et les hommes expliquant que «dans le contexte de sortie de crise sanitaire et économique, l’égalité est plus que jamais une priorité, au cœur du pacte républicain».

COMME UN ŒUF.

Samedi 26 mars 2022, c'est dans une salle pleine comme un œuf à la Foire Internationale de Kinshasa qui porte bien son nom - «Le Cristal» - que les mamans du P.A ont déroulé quatre thèmes présentés par les membres de l'élite de la Ligue.

«L'égalité des sexes et l'avancement de toutes les femmes et filles» était le thème d'entrée développé par la présidente de la ligue, Christine Kalati, suivi par celui de «la masculité positive dans un contexte de changement climatique», confié à la vice-présidente de la ligue, Yolande Mfiri.

Puis, «la promotion de l'autonomisation des femmes et filles», sujet traité par Me Solange Mubenga, de l'ANC. Enfin, «l'implication de la femme dans la lutte contre le changement climatique», thème porté par Rachel Mbana, la benjamine de l’élite féminine du P.A.

Celle qui a découvert le P.A et le suit, dès l'âge de 7 ans alors qu'elle était à l'école primaire à Kikwit, est diplômée en agronomie et spécialisée en environnement.

Professeure assistante à l'Université Loyola du Congo, ULC, sur la colline de Kimwenza à Kinshasa, Rachel Mbana est une femme ambitieuse, créative, innovatrice, valeurs que porte le P.A. Le 13 mai 2021, elle s'est distinguée, face à 17 autres «incubés», au Prix 2021 des projets du Futurist Student Innovation (IIIème Cohorte d’Orange Corners RDC) avec la culture de champignons en toute saison. Avec son sujet, Rachel Mbana a épaté la salle.

D. DADEI.