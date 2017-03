Le Trésor s’émeut de la vitesse de consommation du Budget de l’Etat

Sans état d’âme et sans coup d’œil au plan de trésorerie, on dépense, on dépense et les chiffres dépassent tout entendement…

Les dépenses courantes de différents membres du gouvernement Samy Badibanga Ntita entrés en fonction le 22 décembre 2016 au nombre de soixante-huit ont enregistré un taux de décaissement de 325% par rapport aux prévisions à fin janvier 2017.

Pour une prévision de CDF 12,107 milliards c’est CDF 39,291 milliards qui ont été décaissés au 31 janvier 2017, selon ls chiffres publiés par la direction du Trésor et de l’ordonnancement du ministère des Finances.

325% DE DEPASSEMENT.

Pour le seul mois de février 2017, sur des crédits mensuels arrêtés à CDF 12.107 milliards, c’est environ CDF 5.338 milliards, soit 44% de l’enveloppe des dépenses courantes du gouvernement, qui avaient été consommés en une semaine, renseigne la même direction du Trésor et de l’ordonnancement du ministère des Finances se basant sur un rapport du Plan de trésorerie établi au 8 février 2017.

Si le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a été particulièrement boulimique au cours des premiers mois de 2017 en raison des menées subversives des milices Kamwina Nsapu dans le Kasaï et de Bundu dia Mayala du député Zacharie Badiangela Né Muanda Nsemi à Kinshasa et dans le Kongo Central et la tenue des auspices de paix entre Pygmées et bantous Luba, à Kalemie, dans la Tanganyika, dans l’ex-Katanga, les autres ministères ont enregistré des dépassements de 306% au 31 janvier 2017 et absorbé dès la première semaine du mois de février 98 % des crédits qui leur étaient alloués pour tout l’ensemble du mois de février. A ce train, il ne leur restera que des caisses vides sauf à passer à la planche à billets.

Au ministère des Finances, un haut fonctionnaire s’attend à des dépassements monstre des dépenses pour le second mois de l’année.

Le gouvernement Samy Badibanga Ntita fonctionne avec des crédits provisoires de près de CDF 600 milliards. Fin 2016, le gouverneur de la BCC Deogracias Mutombo Mwana Nyembo avait déclaré que «les frais de fonctionnement des ministères coûtent 30 millions de dollars/mois au Trésor public». Il s’agissait certainement du gouvernement Matata Ponyo moins porté sur la dépense du Trésor. Aujourd’hui, tout paraît avoir changé: le ministre UNC du Budget Pierre Kangudia semble signer, liquider tout dossier qui luiu arrive, sans état d’âme, sans regarder le moins du monde sur l’état de la trésorerie. On se demande pourquoi. De ce point de vue, la rentrée parlementaire pourrait s’annoncer très électrique même si nombre de ministres de cette équipe son issus eux-mêmes de l’Assemblée Nationale. Cela n’empêche nullement que des loups solitaires donnent de la voix...

DE SIMWENE.