Le Rassemblement Limete entre en Conclave

Ils ne réclameraient désormais plus rien: ni la Primature, ni la présidence du CNSA. Sauf diaboliser à outrance la Majorité Présidentielle via des réseaux extérieurs.

On devrait peut-être encore s’armer de patience pour savoir de quoi demain sera fait. A savoir, ce que le trio Moïse Katumbi-Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi Okongo veut. Un Conclave avait été annoncé à Kinshasa lors d’un énième passage le 12 mai dernier à Bruxelles du fils Tshisekedi mais cette réunion se fait attendre...

Un communiqué avait alors appelé le peuple à la «résistance contre la dictature en vertu de l’article 64 de la Constitution. De même qu’«un conclave à Kinshasa dans les prochains jours». L’UDPS doit certes désormais gérer plusieurs agendas notamment les obsèques voulues grandioses de son icône, Etienne Tshisekedi wa Mulumba décédé le 1er février 2017 à Bruxelles mais dont le corps reste encore et toujours «quelque part en Belgique».

DIABOLISER LA MAJORITE PRESIDENTIELLE.

Des négociations seraient très avancées entre, d’une part la famille biologique et politique du Sphinx, et de l’autre, le Gouvernement. Un accord aurait été trouvé qui consisterait à enterrer «l’opposant historique» dans une «concession familiale» à la N’Sele, faubourg est de la Capitale.

«Après moult tergiversations, les familles politique et biologique ont trouvé les termes de références communs pour permettre le rapatriement incessamment de la dépouille mortelle de notre président et son inhumation dans les conditions dignes et respectueuses à la hauteur de ce grand serviteur de la Nation qu’il a été», a déclaré son fils Félix samedi 10 juin, à Kinshasa, à l’occasion du jour anniversaire de naissance à Genval du Rassemblement.

Si cet accord est confirmé, il faudrait féliciter les parties aux négociations et, surtout, les délégués de l’UDPS qui auront mis - une fois n’est pas coutume - l’Etat et ses principes au-dessus des réclamations politiciennes. Un tel accord ne peut avoir été trouvé qu’à la suite de conseils qui n’auraient pas manqué d’être prodigués par divers monarques étrangers appelés à la rescousse...

Reste le Conclave. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé l’entrée en conclave du Rassemblement avec pour but l’élaboration d’une «nouvelle feuille de route qui va baliser son action jusqu’au 31 décembre 2017, date à laquelle des élections présidentielle, législatives et locales, doivent avoir été organisées dans notre pays», a-t-il déclaré le 10 juin. Tshilombo a annoncé la mise en place des commissions techniques déjà «à la tâche». Sans plus... Mais diverses sources paraissaient expliquer que le Rassop aile Moïse-Katumbi-Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi Okongo qui s’oppose à l’aile Bruno Tshibala-Joseph Olengha Nkoy- Jean-Pierre Lisanga Bonganga aurait levé l’option de faire porter à la Majorité Présidentielle la responsabilité de l’échec de l’application de l’accord de la Saint-Sylvestre.

Du coup, cette aile ne réclamerait désormais plus rien: ni la Primature désormais occupée par un ex-compagnon Tshibala, ni la présidence du CNSA, le Conseil national de suivi de l’accord. A six moins de la date retenue pour les scrutins, cette Rassop souhaiterait au contraire, grâce à ses réseaux extérieurs, diaboliser encore plus la Majorité Présidentielle. Le but est d’aller vers un raz de marée électoral, à tous les niveaux, si les scrutins avaient lieu!

ALUNGA MBUWA.