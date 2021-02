Le Président de la République remplace son DirCab, poste convoité

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1515|MERCREDI 27 JANVIER 2021.

Suite à une ordonnance présidentielle lue lundi 25 janvier 2021 dans la soirée sur les ondes de la radio-télévision officielle Rtnc par le porte-parole du Président de la République, Tharcisse Kasongo Mwema Yamba Yamba, Guylain Nyembo Mbwizia a été nommé nouveau DirCab du Président de la République.

GUERRE

OUVERTE ET EHONTEE.

Cet économiste originaire de l’espace katangais qui était à sa nomination l’un des trois Directeur adjoints au cabinet du Président de la République en charge de questions économiques et de reconstruction, remplace à ce poste très convoité et disputé, le président de l’UNC, l’Union pour la Nation Congolaise, deuxième homme de la coalition CACH, Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, lui originaire du Sud-Kivu, condamné en juin dernier à 20 ans de prison ferme et à 10 ans d’inéligibilité et emprisonné.

Depuis, il a interjeté appel et attend son procès devant le juge de deuxième degré. Poursuivi pour corruption, détournement et blanchiment d’argent, ce procès qui avait lieu dans le cadre du «programme des 100 jours du Président de la République» avait mis l’homme appelé «le Pacificateur» par ses fans, face à un homme d’affaires libanais Samih Jammal. Il fut retransmis en direct sur nombre de chaînes de télévision et de radio et suivi à l’étranger notamment sur YouTube.

Empêché d’exercer ses fonctions, Vital Kamerhe avait été provisoirement remplacé, le 12 mai 2020, par le président de la République qui avait désigné l’un de ses trois adjoints en charge des questions juridiques et administratives, Désiré-Cashmir Kolongele Eberande qui retrouve désormais son poste d’avant en attendant, laisse entendre le service de presse de la Résidence de la République, les étapes à venir d’une restructuration annoncée du cabinet du Président de la République.

Et, entre-temps, on parle avec récurence de déflation de personnel à la présidence de la République et de réduction de train de vie à la base de bien de polémiques dans l’opinion publique voire de poursuites d’actes de corruption avec des entreprises publiques et des fournisseurs étrangers comme le révèlent nombre d’ONG internationales. Ce qui n’est pas pour rehausser l’image de l’Institution présidence de la République.

Ainsi, des P-dG peu scrupuleux du secteur financier ont continué à arpenter les jardins de la présidence tout comme des opérateurs étrangers en tête des Libanais qui viennent tout offrir. Ce que le Président de la République qui prône l’Etat de droit aurait soupçonné et n’aurait guère toléré.

MODELE DE VIE EN DEREGULATION.

Jusqu’à l’ordonnance lue lundi 25 janvier, Kamerhe avait espoir de retrouver son poste tout comme Kolongele Eberande d’être confirmé. Ni l’un, ni l’autre n’a finalement retenu l’attention du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a choisi un autre homme, un pur sang UDPS et u originaire du Grand Katanga.

La veille de cette publication, des annonces précises avaient été diffusées sur les réseaux sociaux et le nom du nouveau DiraCab donné voire sa biographie avant que la Toile ne soit couverte par des textes qui montraient qu’un groupe de personnes dénonçaient cette désignation qui relève de la seule décision souveraine du Président de la République qui désigne qui il veut.

Plus tard, d’autres textes venaient en appui à cette opposition faisant valoir «le moment mal choisi» de ce changement au cabinet du Président de la République alors que des combats cruciaux étaient engagés dans les Chambres parlementaires outre que cette ordonnance dépouillait une aire géo-politique en colère, suggérant des querelles avec l’Union pour la Nation congolaise, le parti de Kamerhe. Puis, alors que la vérité de la nomination était connue de tous, des soldats numériques affichaient des étiquettes de «fake news» sur des textes d’annonce officielle de cette ordonnance présidentielle.

Signe d’une guerre féroce pour un poste de grande influence lancée de manière éhontée voire irresponsable. Il faut avouer que la Toile est en train de réinventer un modèle de vie en politique, en dérégulant tout, mœurs, culture, etc.

Selon diverses sources, la veille de cette rumeur qui fut vécue comme une catastrophe pour certains, une cérémonie d’échange des vœux a été organisée au Palais de la Nation au niveau du cabinet sans qu’elle ne réunisse beaucoup de monde.

Sans que nul ne sache rien sur ce qui allait arriver le lendemain, il y fut promis une année de grandes œuvres, des libéralités, etc. La perspective d’une nomination fut ainsi vécue comme une petite bombe atomique dégoupillée dans le plus grand secret par le Président de la République soucieux de mettre un frein à ceraines antivaleurs qui reprenaient le chemin.

ALUNGA MBUWA.