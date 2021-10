Le Parti pour l'Action rend public son Exécutif national

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1535|LUNDI 4 OCTOBRE 2021.

Cela faisait des mois que les Dirigeants du Parti pour l'Action, P.A, le Parti du Crabe, se réunissaient sous divers formats, dans divers lieux, débattant en vue de doter leur Alma Mater d'un Exécutif national imposé par le décès, le 22 novembre 2020, du très regretté PNPA - le Président National du Parti pour l'Action - Théo Kipulu Wast Mapela. C'est une équipe de « nouvelles herbes, des jeunes pousses du P.A », comme les nomme le PNH - le Président National Historique - le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, qui a pris possession de cet Exécutif présidé désormais par le Dr Steeven Masey Hombo, le nouveau Président National. Après examen et validation par le COPONA, le Conseil Politique National, survenus après la révision des statuts du PA, le nouveau PNPA a, par sa décision n°002/CAB/PNPA du 27 septembre 2021, nommé son équipe. Ci-après :

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 lévrier 2006 tel que modifiée par la loi nr 11/002 du 20 janvier 2011 spécialement en ses articles 06 et 37,

Vu la loi nr 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et regroupements politiques spécialement en ses articles 10 ā 14,

Vu l’arrêté ministériel nr 047/2008 du 30 septembre 2008 portant enregistrement du parti politique dénommé Parti pour l’Action,

Vu les Statuts du Parti pour l’Action tels que modifiés à ce jour en ses articles 24 et 35,

Vu le Règlement intérieur du Parti pour l’Action,

Vu les recommandations de la première et de la deuxième Universités du Parti pour l’Action,

Vu les recommandations du IIIè Congrès extraordinaire de la Sablière du 23 décembre 2020,

Vu l’urgence et la nécessité de la restructuration, de la rénovation et de la relance forte des activités du Parti sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo,

Après validation du Conseil Politique National ;

Décide :

Article 1.

Est nommé Secrétaire Général du Parti pour l’Action :

Me Thayeye Blaise Georges.

Article 2.

Sont nommés Secrétaires Généraux Adjoints :

- Idéologie, Stratégies, Suivi du processus électoral :

Me Paul Lunko Nzuzi.

- Administration :

Mme Sara Sipolo Manwana.

Article 3.

Sont nommés membres des Bureaux des Ligues des Femmes et des Jeunes :

- LIGUE DES FEMMES :

Me Christine

Kalati Kititi,

Présidente.

CT. Yolande Mfiri,

1ère Vice-présidente.

Me Rosette Makayenge Kamwen,

2ème Vice-présidente.

Mme Perpétue Miyambi Mabwala,

Secrétaire-Rapporteur et Porte-parole.

Trésorière.

-

Trésorière Adjointe.

-

Mme Léonie Mboma,

Chargée de la Mobilisation et Sensibilisation.

Mme Joséphine Mawete,

Adjointe Chargée de la Mobilisation et Sensibilisation.

- LIGUE DES JEUNES :

M. Fils Ngampulu,

Président.

M. Raphaël Kipulu,

1er Vice-président.

Me Grâce Tshiama Manzambi,

2ème Vice-présidente.

Me Juresse Mayeko,

Secrétaire-Rapporteur et Porte-parole.

M. Gustave Lokulaba,

Secrétaire Adjoint.

M. Beni Mabela,

Trésorier.

M. Michel Kangulu,

Trésorier Adjoint.

M. Arnold Kibulu,

Chargé de la Mobilisation et Sensibilisation.

Article 4.

Sont nommés Secrétaires Nationaux et Secrétaires Nationaux Adjoints :

Implantation, Recrutement, Mobilisation,

Me Alain Kihanda Tamfumu.

M. Jérémie Divioka.

Adjoint.

Relations avec les Partis politiques frères et amis et les Associations,

Me Richard-Léon Malangu Nsaka.

M. Senghor Gisangi.

Adjoint.

Communication et Porte-parole du Parti,

Mme Betty Tamfumu.

M. Emmanuel Luyatu.

Adjoint.

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication,

Ir. Ulrich Valaki.

Ir. Adem Kusengama,

Premier Adjoint.

M. Reddy Ndoni Lamu,

Deuxième Adjoint.

Questions juridiques et Droits humains,

Me Giscard Massamba.

Me Pascal

Omanyondo.

Adjoint.

Budget,

M. Jean Jacques Ndemere.

M. Vincent Ngumbu.

Adjoint.

Finances,

Pasteur Maurice Makaniama Nsualu.

Ir. Dha Kimwanga.

Adjoint.

Santé publique,

Dr Destin Mbongi.

Dr Elysé Kisioko.

Adjoint.

Recherches scientifiques et technologiques,

C.T. Clément Ngwamashi.

Mme Rachel Mbana.

Adjoint.

Éducation, Alphabétisation, Création des leaders,

M. Topsy Ntoto Bala.

Me Jean Belesi.

Adjoint.

Infrastructures, Travaux publics, Aménagement du territoire et Habitat,

Ir. Christian Atshwey.

Ir. Gerry Kibwanga.

Adjoint.

Transports et Voies de communication,

Me Manou

Mbengesa Monene.

M. Yekula Makanu Kanos

Adjoint.

Tourisme, Culture et Arts,

M. Steeve Mafutamingi.

M. Fiston Samono.

Adjoint.

Intendance et Permanence,

M. Alfred Kutima.

M. Yannick Muzama.

Adjoint.

Article 5.

Sont abrogées toutes les décisions antérieures contraires à la présence.

Article 6.

Le Directeur du cabinet du Président National est chargé de l’exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 27 septembre 2021.

Dr P. Steeven

Masey Hombo.

Président National.