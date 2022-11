Le Parti pour l'Action appelle le Chef de l’Etat à faire venir autour de lui « l’élite politique nationale »

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1565|VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022.

Le Parti pour l'Action, P.A en sigle, a lancé un appel au Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, «à faire venir autour de lui, l’élite politique nationale pour l’écouter» justifiant cette demande par «la gravité de la situation d’atteinte à l’intégrité du territoire national» à laquelle fait face le pays et, en conséquence, «la menace qui pèse sur les Institutions de la République», a surenchéri, le 7 novembre 2022, dans un tweet, son Président National Historique, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba.

Dans un communiqué de presse daté de dimanche 6 novembre 2022 et diffusé le jour même, signé par Crispin Miyambi Mwana Pambi, Premier Vice-Président du Conseil Politique National, deuxième instance du Parti pour l'Action après le Congrès, le Parti pour l'Action déclare avoir «suivi la récente adresse du Président de la République et noté son appel à la classe politique nationale à « taire ses divergences politiques » et, face à l’urgence «de défendre la Mère Patrie», à se présenter « unie, rassemblée et solidaire».

Dans cette allocution présidentielle faite sur un ton martial, diffusée jeudi 3 novembre sur les antennes de la télévision nationale Rtnc, après l'annonce de la prise, par le groupe rebelle M23, qualifié de «terroriste» par les autorités de Kinshasa, des deux nouvelles localités, Kiwanja et Rutshuru, le Président de la République s'est adressé aux Forces de défense en ces termes :

«À vous nos vaillants Soldats, vous qui avez pris l’engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l’intégrité de son territoire et d’assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d’où qu’elle vienne».

À ses compatriotes, comme suit :

«À vous mes très chers compatriotes, La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices.

C’est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés, notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont, sans cesse, démontré que loin de s’effondrer, notre Nation et son Peuple ont toujours relevé ce genre de défis et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité».

Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi appelé les jeunes à se mobiliser et à constituer «des groupes de vigilance face au M23 et ses alliés».

Ci-après, le communiqué de presse du Parti pour l'Action :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE.

Le Parti pour l’Action, P.A en sigle, a suivi la récente adresse du Président de la République et noté son appel à la classe politique nationale à « taire ses divergences politiques » et, face à l’urgence « de défendre la Mère Patrie », à se présenter « unie, rassemblée et solidaire».

Le Parti pour l’Action apprécie hautement cet appel et déclare que plus que jamais, la priorité pour la Nation est la montée en puissance de ses forces de défense et de sécurité qui doivent être dotées d’un armement adapté, moderne et de pointe qui inspire respect.

Aussi, le Parti pour l’Action appelle le Parlement à faire de l’examen du budget de l’armée et des services de sécurité une priorité absolue.

Ce budget doit être à la hauteur de la place et du rôle que doit jouer le Congo dans la sous-région et en Afrique.

Face à la gravité de la situation d’atteinte à l’intégrité du territoire national, le Parti pour l’Action estime que l’heure a sonné pour que le Président de la République fasse venir autour de lui, l’élite politique nationale pour l’écouter.

Fait à Kinshasa, le 6 novembre 2022

Pour le Parti pour l’Action,

Crispin Miyambi Mwana Pambi

Premier Vice-Président du Conseil Politique National.