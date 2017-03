Le Parti pour l’Action tient ses troisièmes Assises extraordinaires

L’élection d’un nouveau Président national à l’ordre du jour.

A la veille du lancement par la Commission Electorale Nationale Indépendante des opérations d’identification et d’enrôlement dans les douze provinces de l’Ouest du pays dont c’est la base sociologique du Parti pour l’Action, P.A, le secrétaire général a.i Crispin Miyambi faisant fonction de président national a.i vient de convoquer les troisièmes Assises extraordinaires du Parti pour l’Action qui se tiendront à Kinshasa du vendredi 24 au samedi 25 mars 2017 au siège national du parti, boulevard Lumumba, quartier Debonhomme, à Kinshasa-Limete.

«Avec courage et responsabilité», explique-t-on au siège du Parti pour l’Action à Limeté, ces Assises devront, sans atermoiement, renouveler les dirigeants du P.A notamment le Président national et le Secrétaire national, de même que procéder à des nominations sinon à des restructurations de l’appareil du Parti. En prévision de ces travaux, une réunion a eu lieu mardi 21 mars au siège national. Elle a institué le Bureau du Congrès et mis en place quatre commissions de travail. Le Bureau se charge de recevoir les candidatures au poste de Président national qui sera élu samedi 25 mars, dernier jour des Assises. Il devra délibérer sur la qualité et le format du Congrès. Nombre de participants viennent de l’arrière-pays, explique-t-on à Limeté. Ce Bureau est présidé par le Secrétaire général a.i Crispin Miyambi et a comme rapporteur Jean Kumbi Kinapa, secrétaire national en charge de la communication. Quatre commissions ont été mises en place chargées de questions administratives et juridiques (présidée par Me Pakom Kihanda), du processus électoral (placée sous la direction de Me Paul Lunko Nzuzi), des finances (présidée par Maurice Makaniama) et de la logistique (présidée par Me Blaise Tayeye).

Prennent part à ces Assises: les membres fondateurs, les membres du Comité exécutif national, les Fédéraux de Kinshasa nommés, les exécutifs provinciaux et les candidats députés nationaux et provinciaux dont les dossiers ont été validés. A en croire le président national a.i, Crispin Miyambi, le P.A ne saurait tolérer plus longtemps un immobilisme maladif qui s’observe dans le chef de certains responsables arrivés pour tirer profit sans retour sur investissement. «La carence à la tête n’a jamais été aussi établie», a-t-il déclaré, reprenant des propos qu’aurait tenus l’Autorité Morale du P.A qui appelle tous ses Camarades à dresser «un constat sans complaisance, en toute responsabilité et à s’assumer».

ALUNGA MBUWA.