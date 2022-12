Le Parti pour l’Action du Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba appelle les Congolais à la mobilisation générale pour l’enrôlement des électeurs

«War Crimes in Kisangani: The Response of Rwandan-backed Rebels to the May 2002 Mutiny» est le plus récent rapport publié sur les massacres de Kisangani par la toute puissante organisation humanitaire américaine. Encore sous embargo jusqu’à la date du 20 août 2002, HRW (Human Rights Wacth) cite, dans ce rapport de trente pages, les noms des commandants militaires du RCD-Goma responsables des massacres du 14 et 15 mai dans le chef-lieu de la province Orientale.