Le P.A déclare qu'« il défend et défendra son choix de la raison » opéré dès décembre 2018

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1538|JEUDI 5 NOVEMBRFE 2021.

Avec et aux côtés « de tous ceux qui, partout, soutiennent et défendent le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », le Parti pour l'Action déclare qu'il sera présent, «qu'il défend et défendra son choix de la raison opéré en novembre 2018 ». En clair, le parti dont le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba est le promoteur et la troisième personnalité historique de CACH «prendra part à toutes les activités communes» qui seront organisées dans la Capitale et à travers le pays en soutien au Président de la République.

C'est la déclaration faite samedi 30 octobre 2021 à Kinshasa par le P.A via son président national, le Dr Steeven Masey Hombo à l'issue de la première réunion du Comité Exécutif National nommé le 27 septembre. Elle réagissait « face à une certaine effervescence » observée après l'enterinément du bureau de la Commission électorale par la Chambre basse et son investiture par le Chef de l'État.

«Dès novembre 2018, le P.A a fait «le choix de la raison», défend et défendra ce choix du soutien au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans toutes ses actions positives en faveur du Peuple congolais», souligne la déclaration politique ci-après.

DÉCLARATION POLITIQUE DU 30 OCTOBRE 2021.

Le 22 octobre 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé, conformément aux dispositions de la Constitution de la République Démocratique du Congo, l’ordonnance portant investiture des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante après leur entérinement par l’Assemblée Nationale. Face à une certaine effervescence, le Parti pour l’Action, P.A en sigle, dont le Comité Exécutif National s’est réuni ce jour, fait la déclaration ci-après :

1. Le Parti pour l’Action, dont le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba est le Promoteur et la troisième personnalité historique de la Coalition CACH, a fait, dès novembre 2018, «le choix de la raison», défend et défendra ce choix du soutien au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans toutes ses actions positives en faveur du Peuple congolais.

2. Ce choix, qui a coûté au Parti pour l’Action l’élimination de tous ses élus aux Législatives nationales et provinciales par l’ex-équipe de la Commission Electorale Nationale après qu’elle se fut fabriquer ses listes, ne changera pas malgré des campagnes de communication tous azimuts, dans le pays et à l’étranger.

3. Le Parti pour l’Action félicite le nouveau Bureau de la Commission Électorale Nationale Indépendante dirigée par un expert International, Monsieur Denis Kadima Kazadi, et l’exhorte à se mettre assidûment au travail afin de donner au pays des élections libres, démocratiques, apaisées et transparentes, dans les délais constitutionnels tel que voulu par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

4. Suite aux manifestations susceptibles de provoquer des troubles projetées par des forces politiques en vue de détourner le pays des efforts de reconstruction nationale, le Parti pour l’Action annonce qu’il est aux côtés et avec tous ceux qui, partout, soutiennent et défendent le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qu’il prendra part à toutes les activités communes.

5. Dans la paix et pour la démocratie, le Parti pour l’Action appelle ses membres et sympathisants, partout où ils sont, à se tenir debout, pour toutes ces actions.

Fait à Kinshasa, le 30 octobre 2021

Pour le Parti pour l’Action,

Dr Steeven Masey Hombo.