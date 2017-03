Le IIIème Congrès extraordinaire du P.A a tenu toutes ses promesses

Un nouveau PNPA a été élu en standing ovation: Crispin Miyambi Mwana Pambi qui s’apprêtait à nommer statutairement le Secrétaire général du Parti.

Il a tenu toutes ses promesses. Convoqué du 24 au 25 mars 2017, le IIIè Congrès Extraordinaire du Parti pour l’Action a tenu toutes ses promesses. Un nouveau leadership a été élu à l’unanimité des congressites samedi 25 mars 2017, peu avant midi, jour de clôture.

Depuis le début de la semaine, il régnait une ambiance particulière boulevard Lumumba, dans le quartier Debonhomme, à Kinshasa-Limete, siège national du parti.

En cette période de veille du lancement par la Commission Electorale Nationale Indépendante des opérations d’identification et d’enrôlement dans les douze provinces de l’Ouest du pays dont c’est la b P.A, le secrétaire général a.i Crispin Miyambi Mwana Pambi faisant fonction de président national a.i avait convoqué les troisièmes Assises extraordinaires.

DES MAUX DE TETE.

«Avec courage et responsabilité», expliquait-on boulevard Lumumba, ces Assises devront, sans atermoiement funeste, renouveler les dirigeants du P.A notamment le Président national et le Secrétaire national, de même que procéder à des nominations sinon à des restructurations de l’appareil du Parti. En prévision de ces travaux, une réunion avait eu lieu mardi 21 mars. Elle a institué un Bureau du Congrès et mis en place quatre commissions de travail chargées de questions administratives et juridiques (présidée par Me Pakom Kihanda), du processus électoral (placée sous la direction de Me Paul Lunko Nzuzi), des finances (présidée par Maurice Makaniama) et de la logistique (présidée par Me Blaise Tayeye).

Ce sont les conclusions de ces commission notamment la première en charge de questions administratives et juridiques qui ont légalement donné le go au renouvellement à la tête du Parti. Le nouveau Président du P.A est l’ancien secrétaire général adjoint en charge de questions politiques, Crispin Miyambi Mwana Pambi, enseignant d’Université et chef des travaux.

Emu, le nouveau PNPA a, dans son discours d’acceptation, remercie «Dieu (qui) est bon et ses projets insondables». «Il sert ses enfants comme un arbre situé au bord d’une rivière, qui ne perd pas ses feuilles et qui donne les fruits au moment opportun. Il fait pleuvoir et donne la chaleur sur les bons et sur les mauvais. Ces derniers, les mauvais, pour les amener à changer et à jouir son royaume des lieux. Voilà que le P.A. a choisi ce temps de Carême, pour les Catholiques, pour tenir son IIIème Congrès Extraordinaire. C’est le temps de la pratique des 3 P. P comme pardon, P comme Partage et P comme privation. Et, moi accablé par un voyage au sein du P.A. aussi long qu’incommode, je suis parvenu à la présidence après humiliation, privation, partage, assiduité, persévérance, détermination et foi.

Je dois tout cela en premier lieu à un homme, le Prof. Tryphon Kin-kiey Mulumba à l’école de laquelle j’ai appris les vertus chrétiennes, socio-culturelles et politiques. Ensuite à vous tous, chers Camarades avec qui nous avons cheminé ensemble et qui, ce jour, avez unanimement placé votre confiance en moi en m’élevant à la haute fonction du Parti, le Président National du Parti pour l’Action, affectueusement appelé en abrégé PNPA».

RUMEURS DE MOTION.

Cet homme qui se rend chaque matin que fait Dieu à sa paroisse toute proche pour le culte du matin, a fait part de ses sentiments «de gratitude à notre Dieu et à chacun d’entre nous en ce que, nonobstant mes faiblesses, vous n’avez pas hésité à me confier cette lourde charge en ces temps particulièrement difficiles de la vie économique, sociale et politique de notre pays».

A la veille de ces Assises, que de maux de tête! Comme dans toute société démocratique, des rumeurs de motion ont circulé. Le Président sortant, le professeur Joseph Ibongo - troisième PNPA en date - un brillant personnage, n’était jamais parvenu à se décider, comme à son accoutumée, soufflant le chaud et le froid, estimant un jour que le poste n’était pas vacant, qu’il se maintiendrait de gré ou de force, puis le lendemain ne faisant pas signe de vie au Congrès qui aurait gagné à l’entendre...

A la clôture des dépôts de candidatures, après une adresse d’orientation de l’Autorité Morale, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, le Bureau du Congrès a fait part qu’il n’avait enregistré qu’une seule candidature, celle de Crispin Miyambi Mwana Pambi.

Mbala et originaire du secteur de Kolokoso, dans la nouvelle province du Kwango, fort de ses dix ans de longévité au P.A qui va totaliser cette année sa première décennie d’existence, Miyambi a été élu par des applaudissements frénétiques, tout le Congrès debout.

«Nune laborare oportet» s’engageaient les Romains pour dire que «maintenant il faut travailler», a déclaré le nouveau Président national qui a explicité les défits qui l’attendent. «L’homme est pour l’homme un loup.

Membre actif de la Majorité Présidentielle, parti en première ligne et fer de lance dans la défense des idéaux du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, parti géniteur de l’Asbl Kabila Désir qui aujourd’hui a obtenu son arrêté de reconnaissance officielle comme Parti Politique à part entière, ce double brassard de notre Autorité Morale, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba n’a pas fait gagner à nos deux partis, PA et KD, les dividendes du pouvoir à la taille de sa lutte. Pourtant, c’est notre Autorité Morale qui a tout prophétisé en meilleur dans ce pays, c’est un véritable «Songa Nzila», un véritable guide. Tout ce qu’il a avancé en réflexion depuis l’Europe, deouis l’arrière-pays comme depuis ici à Kinshasa, s’est concrétisé. C’est un prophète de bonheur pour la Nation congolaise.Oui, le P.A c’est mon alma mater. C’est le Parti qui m’a vu croître politiquement. Dès sa première année. J’ai adhéré le P.A. comme membre en décembre 2008, deux mois seulement après son agrément. Mon mérite m’a fait accéder successivement d’abord comme exécutif fédéral adjoint de la Tshangu en charge des questions politiques et idéologiques. Plus tard, il a plu au PNPA, actuelle Autorité Morale de me lever au rang de Trésorier national et trois ans après comme Secrétaire général en charge des Finances puis Secrétaire Général en charge de Budget sous le régime de la Première Dame, Mme Mireille Ngingi Kin-kiey, seconde PNPA. Et, enfin Secrétaire Général en charge des Questions politiques sous le régime du 3ème PNP A, le Prof. Joseph Ibongo».

Le nouveau PNPA Crispin Miyambi Mwana Pambi qui doit procéder à la désignation d’un nouveau Secrétaire général du PA qui a vanté «une carrière pleine et une promotion systématique suivies et achevées», a invité ses camarades «à une telle marche au Parti», lui qui n’a jamais arraché un poste politique sur un quota du P.A, signe d’une adhésion par conviction.

Ses objectifs? Miyambi place son mandat sous «le signe de la restauration des acquis du pouvoir à tous les niveaux en faveur du P.A et de cet homme, le Grand Crabe. Nous devons mettre le cap de manière à avoir au moins 10% des députés nationaux, 10% au moins des Sénateurs, 10 des députés provinciaux et conseillers locaux dans les circonscriptions qui nous sont sociologiquement et idéologiquement favorables. C’est ce combat qui devra nous conduire à exercer de hautes fonctions hiérarchiques au niveau du Gouvernement Central, des Gouvernements provinciaux et municipaux comme aux bureaux de deux Chambres du Parlement». Au niveau interne. il invite «à une bonne implantation, à une bonne sensibilisation à l’enrôlement et au vote massif ainsi qu’à l’auto-financement par nos cotisations. Car, «si un homme ne prend pas en mains le développement de son village, les autres le feront pour lui et ça sera contre lui».

Puis: «Nous avons une Autorité Morale forte, surdouée, d’une sagacité et d’un courage exceptionnels. C’est comme un grand fleuve qui ne trouve son débit régulier que par l’apport de ses affluents que nous représentons chacune et chacun des cadres ici présents. Ayons cette conscience et prenons notre destin en mains. Soyons unis, solidaires et vigilants car les prédateurs et autres loups rapaces sont encore et seront toujours avec nous, qui ne devrions jamais être des agneaux».

Ont pris part à ces Assises Extraordinaires: les fondateurs, les membres du Comité Exécutif National, les Fédéraux de Kinshasa nommés, les exécutifs provinciaux et les candidats députés nationaux et provinciaux dont les dossiers ont été validés.

La Commission Pakom avait envoyé un message sans équivoque: le P.A ne saurait tolérer plus longtemps un immobilisme maladif qui s’observait dans le chef de certains responsables arrivés pour tirer profit sans retour sur investissement. «La carence à la tête n’a jamais été aussi établie», a-t-il déclaré, reprenant des propos qu’aurait tenus l’Autorité Morale du P.A qui, la veille, avait appelé tous ses Camarades à dresser «un constat sans complaisance, en toute responsabilité et à s’assumer».

ALUNGA MBUWA.