Le Covid a encore frappé

Le Soft International n°1520|VENDREDI 12 MARS 2021.

L’incroyable COVID-19. Il a encore frappé. Après avoir pris nombre de personnes - des millions dans le monde - dont plusieurs personnalités publiques, politiques, voici que sa rage se poursuit au Congo. L’un des modèles de parlementaire, libre et indépendant, n’ayant adhéré à aucun parti politique sauf aux élections de novembre de 2018, au Regroupement Palu & Alliés en vue de faire face à la fameuse notion de seuil inventée par les FCC, Henri-Thomas Lokondo, HTL, a donc rendu l’âme mercredi 10 mars en Afrique du Sud où il avait été évacué depuis janvier dernier pour des soins de santé.

Membre influent du FCC - Front Commun pour le Congo - il n’avait pas hésité à présenter en avril 2019 sa candidature au perchoir de l’Assemblée nationale, contre l’avis de sa famille politique d’alors qui avait soutenu Jeanine Mabunda Lioko. Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est dit «consterné» par la disparition de ce député, a indiqué la presse présidentielle via le compte Twitter de la Présidence. Il a présenté ses condoléances les plus émues à la famille biologique de l’illustre disparu dont il garde l’image d’un militant de la bonne gouvernance, à l’ensemble des élus nationaux et à toute la classe politique congolaise.

Le bureau de l’Assemblée nationale a publié un communiqué signé par son rapporteur Joseph Lembi Libula disant retenir du défunt les qualités « d’homme libre d’esprit, de conviction, de dialogue et républicain». En 2007, Henri Thomas Lokondo avait été élu Sénateur, et, en 2011 et 2018, député national de la circonscription de Mbandaka, province de l’Equateur. Il faisait partie des 13 personnalités dites du G-13 avec André Claudel Lubaya, Delly Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu, Daniel Mukoko Samba, qui ont initié le plaidoyer pour un consensus sur les réformes électorales avant les élections de 2023. Via Twitter, le Groupe des 13 personnalités politiques et sociales signataires de l’appel du 11 juillet dernier dont il était membre, a rendu hommage à un homme «brillant et intelligent».

UNE RECONNAISANCE NATIONALE.

«L’honorable Henry Thomas Lokondo, éminent membre du G13 et personnalité emblématique, a tiré sa révérence. Amputé, le G13 salue la mémoire d’un patriote, digne fils du pays. Ce soir, le pays a perdu un homme brillant, d’une intelligence hors pair», a indiqué le G13 via sa page Facebook. «Le G13 est sensible aux hommages unanimes rendus au défunt par des personnalités, des organisations politiques et de la société civile de toutes tendances depuis l’annonce de son décès.

Par sa disparition, la liberté a perdu un grand défenseur, la République Démocratique du Congo, un homme de valeur, un vaillant homme d’Etat», lit-on dans cette déclaration signée notamment par Claudel Lubaya et Delly Sesanga.

Le G-13 a, dans une déclaration jeudi 11 mars, fait part de l’affliction qui le frappe à la suite de ce décès.

Le G13 présente ainsi ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à tous ses proches. Il salue la mémoire de l’illustre disparu qui s’est battu avec courage et dignité contre la maladie qui a fini par l’emporter. Il affirme qu’il a perdu en Lokondo, un de ses artisans, une force de proposition et un travailleur acharné, un parlementaire dévoué et infatigable au service de l’Etat de droit, de la démocratie et du peuple.

«Son engagement dans le G13, contre le gré de sa famille politique, aura été le dernier combat de sa noble et très fructueuse carrière, preuve de son attitude républicaine, faite du sens de dépassement de soi et de tout clivage pour le bien suprême de la Nation», poursuit le G13.

Créé en 2020, le G-13 appelle la Nation à lui rendre des hommages mérités. «Que la Nation reconnaissante lui rende les hommages mérités et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère», écrit le G13.

Quelques minutes seulement après l’annonce de son décès, des réactions se sont mises à tomber de partout. Moïse Katumbi Chapwe et Jean-Pierre Bemba Gombo ont salué la mémoire de l’illustre disparu.

avec AGENCES.