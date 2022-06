Le Chef de l'Etat ordonne des enquêtes sur d'éventuels actes de haine ethnique

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1555|LUNDI 27 JUIN 2022.

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit vendredi 24 août la ministre d’État en charge de la Justice d'ouvrir des enquêtes approfondies sur tous les prétendus actes des violences communautaires en rapport avec la guerre dans le Kivu.

L'instruction a été délivrée à la 59e réunion du Conseil des ministres.

Selon la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Kathungu Furaha qui en a fait le compte-rendu à la presse, le Chef de l’État a également instruit le Vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières à veiller à la sécurisation physique de toutes les communautés qui ont choisi notre pays comme deuxième patrie.

Il a exhorté toutes les communautés à promouvoir un climat d’harmonie, de dialogue et de compréhension dans un esprit d’intérêt. «Aucune communauté ne peut se suffire de vivre en elle-même et vivre en vase clos», a déclaré le Chef de l'État.

LA VISION DU CONGO FACE A SES VOISINS.

«Tout en réaffirmant sa ferme volonté d’instaurer une paix durable à l’Est de notre pays et sans porter préjudice aux efforts déployés sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité qu’il félicite de manière très soutenue, le Président de la République a expliqué que la voie diplomatique demeure l’option idéale et privilégiée, sauf pour ceux des groupes armés considérés comme terroristes et pour lesquels la voie militaire reste la seule option», a rapporté la ministre.

Le Président de la République a, en l'espèce, fait part de la vision du Congo face à ses voisins et face à une agression perpétrée par un groupe terroriste d’inspiration étrangère avec l’appui du Rwanda. Il a souligné que cette situation menace une fois encore de retarder le décollage tant attendu du pays et handicape fort malheureusement le principe d’intégration des peuples tant vanté par l’organisation continentale l’Union africaine.

« Conscient de sa situation géostratégique singulière et de son positionnement au cœur du Continent, le pays a pour vocation de jouer un rôle moteur dans le développement du continent», a affirmé la ministre.

C’est dans cette optique que le Congo est devenu membre de la Commission Économique des États de l’Afrique centrale, CÉÉAC, de la Communauté de développement de l’Afrique australe, SADC et récemment de la Communauté de l’Afrique de l’Est, CAE, dans la perspective de la construction d’une paix durable par le renforcement des liens et des échanges des peuples de ces différentes sous-régions.

Le Chef de l’État a félicité les groupes armés qui s’engagent déjà et résolument sur la voie de la paix en déposant les armes. Il a encouragé tous les autres groupes armés à revenir au bon sens et à la raison en faisant de même.

Il a réitéré sa reconnaissance à l’endroit du peuple congolais qui s’est mobilisé spontanément à travers des marches pacifiques et des initiatives de soutien aux vaillantes forces de défense et de sécurité.

Il a rappelé avec insistance l’obligation de ne pas sombrer à la tentation de l’ennemi. Il a appelé à éviter tout discours, tout acte, ou toute attitude qui friserait la haine, la discrimination, la stigmatisation et la xénophobie et qui serviraient à l’ennemi qui a toujours joué à la victimisation pour en faire un fonds de commerce rentable auprès des instances décisionnelles internationales.

Le peuple doit continuer à prouver à la face du monde qu’il demeure un peuple pluriel, accueillant, pacifique et hospitalier. Le Congo est et restera une nation.

ALUNGA MBUWA.