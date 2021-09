La tournée africaine d'Eric O Meyer sur le FMI le conduit à Kinshasa

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1533|MERCREDI 1 SEPTEMBRE 2021.

Secrétaire d’Etat adjoint au Trésor des États-Unis d’Amérique (US Department of The Treasury, Ministère américain des Finances) chargé de l’Afrique et de la région MENA, Middle East North Africa, Eric O. Meyer, a eu samedi 28 août 2021 dans la Capitale Kinshasa, des échanges fructueux avec le ministre congolais des Finances Nicolas Serge Kazadi Kadima-Nzuji portant sur la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux.

BRAVO POUR LES REFORMES STRUCTURELLES.

L'envoyé de l'administration démocrate américaine autrefois directeur en charge des pays africains au Département du Trésor américain, a félicité le ministre Nicolas Serge Kazadi pour les réformes structurelles difficiles déjà entreprises dans son secteur, tout comme la conclusion du programme avec le FMI, le Fonds Monétaire International.

Selon les services du ministère des Finances, le Sous-Secrétaire adjoint du Département américain du Trésor Éric Meyer a présenté ses encouragements au ministre congolais à l’issue d'un entretien introductif qui conduira à d’autres échanges en vue de renforcer les relations bilatérales entre le ministère congolais des Finances et le Département américain du Trésor.

Sous l’impulsion du Président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Gouvernement Sama Lukonde Kyenge s’est mis en ordre de bataille pour lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme.

Pour ce faire, le Gouvernement s’est engagé à redynamiser la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) en vue de l'aider à atteindre ses objectifs.

Créée par la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la CENAREF est un service public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Elle est indépendante dans l’accomplissement de sa mission.

La CENAREF est placée sous la tutelle du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

Le siège social de la CENAREF est établi à Kinshasa et peut établir des agences et bureaux sur toute l’étendue du territoire national.

Il convient par ailleurs de signaler que la CENAREF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les cellules de renseignements financiers étrangères chargées de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons. A cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces cellules étrangères.

PRECEDENTE VISITE AU PAYS DE KAÏS SAÏED.

Cette visite à Kinshasa du Secrétaire d’Etat adjoint au Trésor américain chargé de l’Afrique et de la région MENA, est à mettre à dans une série de visites qui l'ont conduit, fin juillet, à Tunis où le représentant de l'administration Biden a appelé le pays du président Kaïs Saïed à accélérer le parachèvement des négociations avec le FMI afin de faire face à la crise économique exacerbée par la pandémie de Covid-19. avancer dans les négociations avec le FMI.

Lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi à laquelle ont également assisté l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome, et un représentant du ministère tunisien des Affaires étrangères, Eric Meyer a réitéré la disposition de son pays à soutenir la Tunisie auprès des institutions financières internationales.

Le gouverneur de la BCT a indiqué qu’il se penche actuellement, en collaboration avec toutes les parties, à mettre en place un plan de sauvetage économique et a formulé l’espoir de parvenir, dans les plus brefs délais, à un accord avec le FMI qui permettra d’instaurer un nouveau programme de financement. Marouane Abassi a souligné que toutes les parties sont conscientes de la situation délicate que connaît la Tunisie et de l’importance de rétablir la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers à l’égard de l’économie tunisienne.

avec AGENCES.