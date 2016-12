La Rawbank n’est pas et n’a jamais été dans le collimateur du Congrès américain

Le Soft International publie sans altération le texte ci-après reçu par ses rédactions dans le cadre du contrat de publicité et de communication le liant à la première banque commerciale du pays. Rawbank réagit dans cette interview à un article d’Africanews, journal paraissant à Kinshasa.

Il est 13h20’ quand j’arrive au siège de Rawbank sis sur boulevard du 30 Juin dans la commune de la Gombe. M. Olivier Katuala - avec qui j’ai pris rendez-vous pour une interview un jour auparavant - me reçoit aussitôt dans son bureau. Il est question d’évoquer la manchette de notre dernier tirage série II n°1313 du vendredi 2 au dimanche 04 décembre 2016, libellé comme suit: «Rawbank sous surveillance de Washington» et de recueillir les mises au point de Rawbank à ce sujet. M. Olivier Katuala est l’adjoint du Secrétaire Général de Rawbank. Il est notamment chargé des questions de Gouvernance et des Relations publiques.

Il répond aux questions d’AfricaNews.

AFRICANEWS.

Que répondez-vous à ceux qui disent que Rawbank serait dans le collimateur du Congrès américain?

Olivier Katuala.

Rawbank n’est pas et n’a jamais été dans le collimateur du Congrès des USA ni sous surveillance du Trésor américain.

Au contraire, Rawbank est l’une des rares banques congolaises qui collaborent avec l’Internal Revenue Service/IRS - l’autorité fiscale américaine dépendant du Trésor américain - dans le cadre de la réglementation FATCA. En témoigne, l’attribution à Rawbank par le Tresor américain d’un Identifiant FATCA (A5XSJ3) et d’un Numéro Global d’Identification d’Intermédiaire (A5XSJ3.99999.SL.180). Ceci étant clarifié, permettez-moi de signaler à l’intention des lecteurs d’AfricaNews que, contrairement à ce qui semblait transparaître dans votre dernière Une, Rawbank n’a jamais été cité dans les rapports de la Commission économique et financière du Congrès américain sur des supposées opérations d’importation illicite de billets de banque. Une telle allégation sans fondement publiée dans la presse est tout simplement une imputation dommageable car cela porte atteinte à notre image de marque. Toutefois, nous nous réservons le droit de recourir à toutes voies de droit contre les auteurs de ces allégations mensongères en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.

AFRICANEWS.

Est-ce que Rawbank importe de billets de banque étrangers? Si oui, quelle en est la destination?

Olivier Katuala.

Oui, Rawbank, à l’instar de toutes les banques de la place, importe les devises étrangères, principalement les dollars américains. Pour votre gouverne, en RDC, l’importation physique de billets de banque libellés en monnaies étrangères est autorisée. Elle ne vise uniquement que l’approvisionnement de l’encaisse locale. Ne perdons pas de vue que plus de 90% de dépôts du secteur bancaire congolais est constitué en devises étrangères.

AFRICANEWS.

S’agissant de l’importation de billets de banque, il semble que rien que pour l’année en cours (2016), Rawbank en aurait importé pour USD 2 milliards environ. Que répondez-vous à cette affirmation?

Olivier Katuala.

Je réfute ces allégations. Je pense que les sources d’AfricaNews sont mal renseignées car ce montant, qui est grossièrement exorbitant, est largement supérieur au montant total des billets de banque importés cette année par notre banque. Pour vous en convaincre, il vous suffit de vous rapprocher de la BCC pour vérifier ces informations.

AFRICANEWS.

Quid alors de l’affirmation selon laquelle ces opérations d’importation de billets de banque seraient illicites?

Olivier Katuala.

Je m’ s’inscrire en faux contre cette allégation car importer illicitement des devises étrangères est tout simplement inimaginable en RDC au regard, d’une part, de la réglementation en la matière en vigueur et, d’autre part, du contrôle effectué par les différents services et organismes étatiques qui interviennent en amont comme en aval à l’occasion de chaque opération d’importation physique de billets de banque libellés en monnaies étrangères. Je m’explique. En RDC, l’importation physique de billets de banque libellés en monnaies étrangères est soumise au régime de l’autorisation préalable de la Banque Centrale du Congo. Par ailleurs, une fois que les billets importés arrivent sur le sol congolais, les services de l’Etat tels que l’ANR, la DGM et la DGDA procèdent aux vérifications requises pour s’assurer de la régularité et de la conformité de l’opération d’importation.

AFRICANEWS.

Et la banque ING? Serait-ce également des simples allégations à son sujet?

Olivier Katuala.

Là encore il s’agit d’allégations sans fondement. La banque ING, qui est l’un des principaux correspondants bancaires de Rawbank à l’étranger, n’offre pas de service d’import-export de billets de banque. Pour vous en convaincre, je vous recommande vivement de consulter le website de la banque ING et de vérifier cela. Pour votre gouverne, l’import-export de billets de banque est dorénavant le métier des organismes tels que Travelex Banknotes LTD basé à Londres et CPOR DEVISES basé à Paris, pour ne citer que ceux-là.

AFRICANEWS.

Que dites-vous en guise de conclusion?

Olivier Katuala. J’invite les lecteurs d’AfricaNews à n’accorder aucun crédit aux allégations sans fondement des personnes qui ne souhaitent que nuire à l’image de marque de Rawbank. Qu’à cela ne tienne, je tiens à rassurer l’opinion publique que Rawbank va continuer à renforcer son leadership sur le marché bancaire congolais, étendre son réseau progressivement sur l’ensemble du pays et pérenniser ses résultats, gages de solidité, de sérieux et de fiabilité au profit des clients.

AFRICANEWS.

Monsieur Olivier Katuala, merci.

Olivier Katuala.

C’est moi qui vous remercie.

