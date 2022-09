La première raffinerie de cobalt à voir le jour aux États-Unis veut s'orienter vers le Congo

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Elle veut être la première raffinerie du cobalt aux États-Unis d'Amérique. Basée dans l'Oklahoma, État du Centre Sud des États-Unis bordé au Nord par le Colorado et le Kansas, à l'Est par le Missouri et l'Arkansas, à l'Ouest par le Nouveau-Mexique et au Sud par le Texas, Westwin Elements, Inc., pourrait voir le jour déjà cette année. La firme est lancée par Mme KaLeigh Long, sa CEO, une consultante politique du parti politique républicain bien branchée qui dirige une société de consultation politique. KaLeigh Long qui a visité le Congo a constaté la forte puissance des entreprises chinoises sur le marché congolais du cobalt. Elle veut amener les États-Unis à prendre sa place sur ce marché du cobalt au Congo en construisant une raffinerie américaine plutôt que de laisser ce secteur à la seule Chine.

En 2018, elle s’est rendue au Congo dans le cadre de la lutte pour des élections libres et équitables et pour s’opposer à l’ancien président du pays, Joseph Kabila, qui tentait de retarder les élections en évitant d'effectuer un transfert pacifique du pouvoir. Pendant son séjour, il est devenu clair pour elle que les États-Unis devraient s’opposer à l’industrie minière congolaise du cobalt. La Chine possède certaines des plus grandes mines de cobalt au Congo, et ces projets ont été accusés de graves violations des droits de la personne.

« Tous ces pays ont violé ces pays riches en ressources, sans aucun bénéfice pour le pays », a déclaré M. Long. « Ce n’est pas la façon dont Dieu a voulu que les gens agissent, et surtout en tant qu’Américains, nous devons être meilleurs que cela ». Elle a déclaré que l’ouverture de raffineries de cobalt aux États-Unis donnera aux mineurs du Congo une nouvelle opportunité pour écouler leur minerai et réduire l’influence de la Chine sur leur économie.

APPUI DE L'ADMINISTRATION.

C'est dans ce cadre qu'un groupe de parlementaires républicains, dirigé par Byron Donalds (R-Fla.), vient d'adresser des lettres aux ministères américains de l’Énergie et de la Défense afin d’inciter les entreprises américaines à raffiner le cobalt, un minéral utilisé dans les batteries de véhicules électriques.

Les lettres désignent, dans les notes en bas de page, une entreprise américaine qui, selon les législateurs, est sur le point de construire une usine de traitement du cobalt : Westwin Elements, Inc., lancée cette année par Mme KaLeigh Long, une consultante politique républicaine bien branchée qui a déjà dirigé le PAC de leadership conservateur et dirige une société de consultation politique.

Au cours des dernières années, KaLeigh Long avait recueilli près d’un million de $US pour des campagnes républicaines. Westwin Elements Inc., affirme que l'entreprise commencera bientôt à construire la première raffinerie de cobalt des États-Unis, offrant aux constructeurs automobiles une option pour les métaux transformés localement pour fabriquer des batteries de véhicules électriques.

Le cobalt est principalement extrait au Congo-Kinshasa et est principalement raffiné en Chine. Il n’existe, à l'heure actuelle, aucune raffinerie de cobalt aux États-Unis. L'usine de Westwin sera la première raffinerie à voir le jour aux États-Unis d'Amérique.

La direction de Westwin Elements Inc., a peu d’expérience dans l’exploitation minière ou le raffinage des métaux et est principalement composée d’opérateurs politiques républicains. De cette façon, la société offre un aperçu de la façon dont la course pour les matériaux EV est devenu un jeu de Washington. Au fur et à mesure que l’appétit des États-Unis pour les énergies renouvelables grandit, les acteurs de tout le spectre politique s'intéressent au secteur. Et il n’y a pas que les républicains qui interviennent.

Un ancien démocrate de la Chambre fait du lobbying pour une entreprise de cobalt. Un ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur fait du lobbying pour une mine de lithium dans le Nevada. L’usine de Westwin Elements, dont l’emplacement n’a pas encore été rendu public, sera construite par CVMR, une entreprise canadienne. Le CVMR a conclu une entente pour donner à Westwin Elements des droits «exclusifs» sur sa technologie spécialisée de raffinage du cobalt.

Westwin Elements affirme qu’elle exploitera l’usine, tandis que CVMR détient des actions dans l’entreprise.

L’un des cadres supérieurs de Westwin Elements est l’ancien représentant Dave Brat (R-Va.), qui a gagné un siège au Congrès en 2014 en battant le leader de la majorité à la Chambre de l’époque, Eric Cantor, dans une primaire. Brat a perdu son siège en 2018 contre la démocrate Abigail Spanberger. Dans une entrevue, Kaleigh Long a reconnu que les liens politiques de son entreprise l’aident à gagner en influence. « C’est vrai, et si quelque chose est vrai, je n’ai aucun intérêt à ce qu’il soit caché », a-t-elle dit. « Ce poids politique nous a certainement aidés à atteindre nos objectifs au sein du Congrès et du gouvernement fédéral ».

En décrivant Westwin Elements, le vice-président des affaires gouvernementales de l’entreprise, Greg Wischer, a déclaré dans une entrevue qu’elle existe « du côté de la capitale et du côté politique ». Wischer était auparavant collaborateur de l’ancien représentant républicain Russ Fulcher, qui représentait l’État riche en cobalt de l’Idaho. «Qui sommes-nous?», dit Wischer. « Nous ne sommes que les muscles ». Les sociétés minières demandent depuis des années au gouvernement des incitatifs pour accroître l’offre intérieure de minéraux. Ces dernières années, elles ont obtenu beaucoup de ce qu’elles voulaient.

L’administration Trump a demandé au Pentagone d’acheter des minéraux en vertu de la Defense Production Act, et le département de l’Énergie a commencé à offrir des prêts à des entreprises ayant des projets d’extraction et de raffinage aux États-Unis dans le cadre d’un programme «d’énergie propre» (Energywire, 2 décembre 2020). Biden a maintenu ces politiques en place et a élargi la taille et la portée des investissements miniers du Pentagone en vertu de la Loi sur la protection de la défense et des programmes de prêts du DOE (Greenwire, 4 avril; Greenwire, 11 mai).

La « Inflation Reduction Act» est également assurée de faire de Washington, D.C., une ville minière en offrant ces programmes encore plus de financement (Greenwire, 18 août).

L’Association minière nationale a presque doublé ses dépenses de lobbying en 2021 par rapport à l’année précédente, dépensant 2,1 millions de $US, selon des sources fédérales.

PEUT-ON SE DETOURNER DU COBALT?

Un certain nombre d’entreprises ont récemment commencé à faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral pour la première fois, notamment Teck Resources Ltd., Phenom Resources Corp. et First Cobalt Corp. Avec l’argent qui circule pour l’aide gouvernementale, les démocrates ont également cherché à encaisser.

L’ancien représentant du Texas, Filemon Vela (D), est récemment devenu lobbyiste pour U.S. Strategic Minerals, une entreprise qui développe un projet d’extraction de cobalt et une usine de traitement dans le Missouri, selon une déclaration d’enregistrement. U.S. Strategic Minerals a conclu un contrat d’approvisionnement à long terme avec Glencore PLC, la plus grande société mondiale d’extraction de cobalt. Hilary Tompkins, un fonctionnaire de l’Intérieur de l’ère Obama, a fait du lobbying cette année au nom de ioneer Ltd., une société australienne développant une mine de lithium dans le Nevada.

La mine serait construite sur le bord de l’habitat d’une espèce de fleur rare que le ministère de l’Intérieur a envisagé de protéger en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition (Greenwire, 9 mai).

Les courriers des parlementaires américains s’inscrivent dans un effort plus vaste de la part de Donalds, dont le bureau a dit qu’il déposerait sans délai un projet de loi prévoyant la création d’une réserve fédérale de cobalt. Les lettres ont également été signées par les représentants Rick Crawford (R-Ark.), Mike Bost (R-Ill.), Kevin Hern (R-Okla.) et Markwayne Mullin (R-Okla.). La création d’une réserve de cobalt constituerait en fait une subvention pour l’extraction et le raffinage du cobalt au Canada, un peu comme une demande pour une réserve d’uranium sous l’administration Trump.

S'il est juste de construire des raffineries de cobalt à l’extérieur de la Chine en raison des tensions géopolitiques, les projections de la demande de cobalt pour l’avenir sont en baisse.

Les constructeurs ont commencé à esquisser d'autres plans après des rapports selon lesquels le cobalt extrait au Congo est le fruit d'abus de travail notamment d'enfants. Les fabricants de batteries ont commencé à utiliser différents autres métaux, un phénomène qui a récemment amené les analystes énergétiques de BloombergNEF à réduire de moitié leurs projections de la demande future de cobalt.

