La milice Kamwena Nsapu tue par décapitation deux responsables de la Céni, Nangaa plie bagage

Des hommes se réclamant de la milice meurtrière de Kamwena Nsapu qui sévit dans les provinces du Kasaï ont tué, en les décapitant, deux responsables de la Céni, la Commission électorale Nationale Indépendante.

Réaction du président de la Céni très affecté, Corneille Nangaa Yobeluo: il a décidé de surseoir aux opérations d’enrôlement des électeurs dans deux des provinces du Kasaï, le Kasaï et le Kasaï Central.

De même que dans deux territoires de la province kasaïenne de la Lomami - Kamiji et Luilu. «Au regard des problèmes que nous connaissons sur terrain au Kasaï et au Kasaï-Central, dont le décès de notre chef d’antenne décapité et de notre président du centre d’inscription, décapité, et bien d’autres problèmes qu’on a connus en termes de pillage du matériel et autres, la CéNI a décidé de surseoir à l’enrôlement dans les deux provinces du Kasaï et du Kasaï Central», a-t-il déclaré mercredi 26 avril, lors d’une séance de travail en son bureau, boulevard du 30 Juin à Kinshasa, à un groupe de députés et sénateurs de cette partie du pays. «Nous avons retenu qu’il y a nécessité de pacifier cette partie du territoire national le plus vite possible. Nous en appelons au gouvernement pour la pacification rapide de sorte que nous lancions aussi l’opération dans cet espace comme on l’a fait ailleurs», a-t-il poursuivi. Nangaa a annoncé le début dimanche 30 avril 2017 des opérations d’enrôlement à Buta, Isiro, Kisangani, Kabinda, Kenge et Bandundu. Mais le matériel ne suit pas. Tel le territoire de Masimanimba, à quatre heures de route de Kinshasa, renseignent des élus de retour de la contrée. Qui annoncent une rencontre avec le président de la Céni.

D. Dadei.