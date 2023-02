La Garden-Party, un moment d'échange La Garden-Party, un moment d'échange

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1572|LUNDI 23 JANVIER 2023.

Sur les hauteurs de la ville de Kinshasa, plusieurs allocutions ont été prononcées dimanche 15 janvier 2023 à la garden-party politique du Parti pour l'Action. Véritable moment d'échange interpersonnel, outre le Président National Historique, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, le Président National, le Dr Steven Masey Hombo, la Présidente de la Ligue Nationale des Femmes du P.A, Me Christine Kalati Kititi, la Présidente de la Ligue des Femmes de Masimanimba, Mme Adrienne Mandungu, le nouveau Secrétaire Général, Me Alain Kihanda Tanfumu ont pris la parole.

Extraits.

Le Président National du P.A, le Dr P. Steven Masey Hombo a eu ces mots :

« Nos remerciements à notre Autorité Suprême du Parti qui ne ménage aucun effort pour perpétuer pareils moments et surtout pour tous les sacrifices qu’il accomplit pour que le parti reste toujours dans l’actualité.

L’année 2022 a été une année au cours de laquelle le Parti pour l’Action, notre parti, a été au front à tous les niveaux. Si, d’une part, nous sommes descendus vers nos bases pour les remotiver, y mettre de l’ordre par l’installation de différentes fédérations, d’autre part, le parti par ses autorités n’a pas hésité à frapper à différentes portes à la recherche des jours à venir meilleurs. Oui, 2022 a vu le Parti pour l’Action se battre aussi bien pour sa redynamisation que pour l’intérêt supérieur de la Nation. Certes le P.A n’est pas sorti indemne dudit combat. Nous avons perdu un allié et un camarade, deux notables, ceux avec qui le parti a été sur tous les fronts dans le Grand Bandundu pour voir le Président Félix-Antoine Tshisekedi être élu, je cite le camarade Philippe Katembo et le doyen Christophe Tungu. Dans un combat, on s’attend aussi à cela, mais cela ne saura arrêter ce que nous avons commencé parce que là, nous avons parmi nous des soldats d’un nouveau bataillon que nous allons investir pour continuer le combat.

2023, est une année de tous les enjeux, une année électorale. Comme dans une compétition de course, pas un sprint, mais un fond, c’est-à-dire une course longue, nous voilà au starting-block. Le « go » va donc être donné avec l’investiture de ce nouveau comité en commençant par le nouveau Secrétaire Général.

Ce jour est bien particulier pour chacun de vous. Il vient vous faire découvrir aux yeux du monde. Il vient informer la communauté de l’existence des nouveaux hauts crabes que le Parti du Crabe a choisi pour le représenter. Un honneur oui, mais plus de responsabilités. Cette responsabilité commence au sein du parti par le fait d’être en ordre avec celui-ci par vos cartes, vos cotisations, l’achat de ses insignes et l’accomplissement des taches qui vous sont dévolues ; et en dehors du parti, par votre comportement qui doit refléter celui d’un citoyen digne et plein de bonnes manières, c’est aussi cela être un Crabe. Je n’aimerais pas vous dire ici qu’un Haut Crabe ne peut pas être un observateur du jeu politique. Il doit être un acteur et un acteur majeur. Vous avez donc l’obligation d’exprimer vos ambitions lors des échéances électorales prochaines. Aujourd’hui, vous allez être investis, mettez-vous au travail sans rien attendre. Le temps n’est pas notre allié, dit-on. Chacun dans son secteur doit se battre pour que le parti remporte le plus grand nombre de sièges lors des élections et c’est après cela qu’on dira si vous avez été bons ou pas.

J’aimerais conclure comme lors de mon message des vœux en demandant à tous de nous tenir main dans la main dans l’unité, de privilégier ce qui nous unit afin de sortir vainqueurs de ce combat qui se pointe à l’horizon. Ainsi, par le pouvoir que vous m’avez donné et que j’incarne, je déclare selon Matthieu 16,19b que cette année soit pleine de surprises agréables, remplie de promotions, de réussite, de succès et de victoires pour le Parti pour l'Action et pour chacun de nous en particulier ».

IL FAUT « RESOUDRE LE PROBLEME ».

Le nouveau Secrétaire Général du P.A, Me Alain Kihanda Tanfumu a eu ces mots :

« Je rends grâce à Dieu, Maître des Temps et des Circonstances autant que je remercie le Président National Historique, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, initiateur du Parti du Crabe, que nous aimons appeler «Prophete de la Politique Congolaise », Ya Khala, Bakal aya Ngolo pour nous avoir accepté parmi les Kin-kieyistes et permettre notre élévation comme l’un des hommes orchestres appelés à redynamiser notre Alma Mater et ce, par décision n°011/CAB/PNPA du 11 décembre 2022 du Dr Steven Masey Hombo, Président National en exercice. Je dis merci au PNPA. A cet instant, il me faut remercier sincèrement le Camarade Me Blaise Tayeye, Secrétaire Général honoraire pour le travail accompli ces dernières années à la tête de l’administration de notre Parti. Je tiens aussi à adresser mes remerciements aux camarades de notre parti avec qui nous avons cheminé ensemble depuis 2008 jusqu’à ce jour et qui ont cru en moi par les actions concrètes de terrain. C’est pour moi un grand honneur de me trouver parmi vous ce jour pour être investi en qualité de garant de l’administration de notre parti.

Conscient du poids de la responsabilité qui m’incombe et à laquelle je vais faire face, je suis disposé, dans l’intérêt de notre parti et de notre peuple, à m’acquitter de l’obligation dont vous m’avez chargé.

Je prends librement le maillet comme un levier pour diriger cette grande machine politique pendant l’année électorale en RDC, une période complexe en Afrique en général et en RDC en particulier.

Avec mon gouvernement, pour ne pas dire avec mon équipe de l’Exécutif, que je qualifie de « gouvernement de mission », l’une des missions sera celle de relever le défi aux échéances de cette année, à travers les nombres impressionnants des élus, à obtenir dans les différents niveaux. Cette mission est d’une importance capitale pour l’avenir de notre parti. Elle doit nous pousser tous au travail au regard de notre engagement de bâtir le Congo sur une vision claire de notre Président National Historique, le Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, « Ya Khala Bakal aya Ngolo », laquelle place le bien-être social avant tout. Je m’engage pour ce faire, dans le cadre de mon mandat que je place sous le signe du travail, de la méritocratie, de la loyauté, de la constance et de l’unité à assumer la conduite de notre engagement politique sur la voie du succès, tout en saluant les étapes déjà franchies par mes prédécesseurs en commençant par une tournée dans toutes les circonscriptions électorales de l’espace Grand Bandundu avant d’atteindre les autres de l’Ouest et de l’Est de notre pays afin de palper du doigt la situation du parti et d’en donner un coup de pouce».

À son tour, au nom des délégués venus des provinces, la Présidente de la Ligue des Femmes de Masimanimba, Adrienne Mandungu a prononcés ces mots :

« Nous trouvons ici la tribune de vous relater nos difficultés et nos projets pour le gain électoral.

Camarade Président National Historique,

le P.A à ce jour est effectivement un Parti National. Nous, les délégations des provinces, sommes heureux du fait que le combat mené en 2018 pour le P.A a accouché, à travers le CACH, l’élection à la Magistrature Suprême de notre Candidat Commun : Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais hélas, nous le P.A en province, ne sentons pas le dividende politique de cette victoire électorale présidentielle. Aucun de nous, P.A, n'a un poste tant au niveau du gouvernement central, des gouvernements provinciaux que des entreprises et de la territoriale. Tendant vers la fin de cette mandature, nous vous demandons de résoudre cette question parce que le P.A a battu campagne et a voté massivement en faveur du candidat n°20.

Camarade Président National du P.A, les Fédérations Provinciales du P.A vous assurent que le parti s’implante et fonctionne de mieux en mieux bien que nos cotisations soient faibles.

Nous nous engageons pour les élections de 2023 de faire élire notre candidat président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et nos candidats au niveau de chaque circonscription et de chaque province. Notre objectif est qu’à l’issue de ces élections 2023, notre candidat Président soit réélu et que le P.A puisse rafler un nombre d’élus jamais connu à ce jour. Ce qui nous donnera un poids politique au partage du pouvoir. Nous veillerons, en même temps, que la mafia, la tricherie électorale de 2018 ne soient plus vécues en 2023 pour que triomphe à jamais le P.A. Notre demande en province est la dotation des fonds de fonctionnement, en insignes du parti, en matériels de sensibilisation et de la campagne électorale prochaine ainsi de la descente fréquente des membres du CÉNAT en province. Je ne pourrais clore ce mot sans réitérer nos remerciements à notre Président National Historique pour la prise en charge totale et le confort de logement et de restauration dont nous sommes l’objet durant notre séjour à Kinshasa».

ALUNGA MBWA.