L’initiative de la rencontre de Washington vient des Banques congolaises

Ce sont les banques congolaises elles-mêmes qui avaient entrepris de rencontrer les autorités fiscales américaines, assure Yves Cuypers.

Les patrons des banques congolaises n’ont jamais été «convoqués» ni par le Département d’Etat américain (Ministère des Affaires étrangères), ni par le Trésor Américain (Ministère des Finances).

C’est eux - dans le cadre de leur association - Association Congolaise des Banques, ACB en sigle - qui avaient sollicité d’être reçus à Washington.

La «réunion de travail» a eu lieu jeudi 8 juin 2017 dans la capitale fédérale américaine après une invitation en bonne et due forme reçue du Département d’Etat et du Trésor américain.

Ce sont des précisions apportées par le Président en exercice de l’Association Congolaise des Banques Yves Cuypers lors d’un point de presse réuni à Kinshasa jeudi 29 juin 2017.

Pour l’occasion, Yves Cuypers était entouré des deux autres membres du Comité de direction de l’ACB, Yves Coffi, 2ème Vice Président et Willy Mulamba 3ème Vice-Président.

Yves Cuypers qui est aussi Président Directeur Général de la BCDC, Banque Commerciale du Congo, a expliqué que ce rendez-vous à Washington avait été fixé après plusieurs réunions que l’ACB avait eue dans la Capitale congolaise avec le Conseiller Economique de l’Ambassade des Etats-Unis.

L’ACB avait aussi rencontré des diplomates de l’Union Européenne présents à Kinshasa. La réunion de Washington a été organisée «en toute transparence», a expliqué Yves Cuypers. Des responsables du Ministère des Finances et de la Banque Centrale du Congo y ont pris part. Un document de travail préalablement remis aux autorités congolaises avait été déposé auprès des autorités américaines. L’ACB voulait avant tout se faire connaître auprès des autorités américaines, discuter avec elles des questions liées à la conformité, expliciter l’évolution du secteur bancaire congolais notamment en rapport avec la matière de conformité.

A la suite de cette réunion, le communiqué de presse ci-dissous a été diffusé par l’ACB: «Des informations non fondées circulent dans les journaux et sur les réseaux sociaux selon lesquelles la Réserve Fédérale Américaine aurait appelé les banques européennes à procéder à l’arrêt des transactions en dollars américains avec les banques congolaises. Nous sommes d’autant plus surpris qu’aucun de ces articles de presse ne base ses déclarations sur une disposition concrète des Etats Unis ou sur un communiqué d’ailleurs inexistant de la part du Trésor Américain. Les seules dispositions qui existent et qui sont respectées par les banques congolaises concernent les normes et les exigences du fait de la détention et de l’utilisation du dollar américain en cas de sanctions. Celles-ci sont publiées par l’OFAC, Office of Foreign Assets Control, agence du Département du Trésor Américain, en charge du planning et de l’exécution des sanctions américaines.

Les listes de sanctions sont publiées sur les sites Web du Trésor Américain, et les entités ou les individus visés y sont nommément cités. Pour conclure, contrairement à ce qui se raconte, il n’existe aucune directive des Etats-Unis qui aurait imposé aux banques congolaises des restrictions sur les opérations en dollars américains, nonobstant des directives de l’OFAC qui sont régulièrement observées par les banques. Autrement dit, les règles qui sont appliquées aujourd’hui sont celles qui étaient déjà en vigueur par le passé. Ainsi fait à Kinshasa, le 20 juin 2017. Pour l’Association Congolaise des Banques (ACB)». Association sans but lucratif créée depuis 1952, l’ACB comprend à ce jour dix-sept banques dont une, la BIAC, est placée sous gestion administrative de la Banque Centrale du Congo.

Ces banques sont à capitaux congolais, internationaux et régionaux. C’est BCDC, BIAC, Rawbank, Trust Merchant Bank, Advans Banque Congo, Byblos Bank, Citigroup, Standard Bank, Access Bank, Afriland First Bank, BGFIbank, Bank of Africa, Ecobank, FBNBank, Procredit Bank, UBA.

ABK.