L’ECC et des proches de Moïse Katumbi appellent Kabila à prendre une initiative

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Comité Exécutif National restreint de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) recommande au président Joseph Kabila Kabange de «prêter une oreille attentive aux différentes revendications des parties prenantes au processus électoral et de trouver des solutions aux conflits qui opposent ces parties». Au même moment, le camp de Moïse Katumbi Chapwe semble avoir modéré sa posture publique reconnaissant que Joseph Kabila Kabange «est le Président de tous les Congolais. C’est à lui d’appeler tout le monde pour réconcilier tous les Congolais». Celui qui est toujours député PPRD Francis Kalombo qualifié de frondeur et qui vit à l’étranger depuis près de deux ans, estime qu’«aujourd’hui, les Congolais sont divisés», ajoutant que «même Félix Tshisekedi répondra à l’invitation». «Cela doit se faire avant son départ. Il faut lui expliquer qu’aujourd’hui c’est lui le responsable, c’est lui la caution, c’est lui le garant de l’unité nationale».

Pour le Comité Exécutif National restreint de l’ECC, le Chef de l’Etat de tout mettre en œuvre pour veiller au respect de la Constitution, tout en tenant compte de l’Accord de la Saint Sylvestre. L’ECC demande au Président de la République de veiller à ce que l’armée, la police et les autres services de sécurités soient réellement au service de la population et de veiller à la liberté et à la sécurité de chaque Congolais.

Ces recommandations ont été publiées dimanche 26 novembre à l’issue d’un synode organisé à Kinshasa du 21 au 23 novembre. Selon les membres de l’Exécutif national de l’ECC, la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays appelle l’Eglise à jouer son rôle prophétique.

Selon le modérateur du Synode national, Mgr Gabriel Unda, qui a lu cette déclaration, quatre éléments constituent les préoccupations majeures de la population congolaise: la publication du calendrier électoral, la situation sociale de la population, l’insécurité et la menace que constitue la loi sur les associations sans but lucratif.

S’agissant de la publication du calendrier électoral, l’ECC demande aux parties prenantes de considérer, en premier lieu, les aspirations du peuple. Elle demande au gouvernement de respecter ses engagements en dotant la CENI des moyens répondant aux contraintes exprimées pour l’organisation des élections dans le meilleur délai. L’ECC recommande au Parlement de voter, dans un bref délai, toutes les lois nécessaires pour l’organisation des élections libres, démocratiques, transparentes, paisibles et «sans contraintes juridiques».

Au plan social, l’ECC constate que les agents de l’Etat ne sont pas régulièrement payés. Et «leurs salaires ne leur permettent pas de couvrir les besoins de leurs dépendants».

Le gouvernement «doit se consacrer à l’amélioration des conditions de vie des agents de l’Etat et de toute la population», recommandent les responsables de l’ECC. Au chapitre sécuritaire, l’Eglise du Christ au Congo recommande au Chef de l’Etat de garantir l’unité nationale et la sécurité du pays.

D. DADEI.