L'épouse Kabund va-t-elle rejoindre son mari à Makala ?

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1563|MARDI 18 OCTOBRE 2022.

Elle était poursuivie pour avoir produit et diffusé sur la toile une vidéo traitant Gérard Mulumba Kongolo, connu aussi sous le nom de Gecoco, d’assassin, accusant le Vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, d’avoir téléguidé l’incendie de sa résidence où ses enfants étaient en train d’être calcinés.

Par ses avocats dont Me David Tshimanga, le vice-gouverneur Gérard Mulumba Kongolo a porté l'affaire devant la justice pour fausse détresse, dénonciation calomnieuse, injures et imputations dommageables et réclamant réparation.

Instruite par le procureur du tribunal de paix de Kinshasa-Matete, l’affaire a été fixée et plaidée le 6 octobre.

Ni la prévenue, Mme Christine Kasongo Mikombe, l'épouse de l'ex-président intérimaire du parti présidentiel UDPS et ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabund-a-Kabund, ni aucun de ses avocats, n'avait fait le déplacement du tribunal à l’audience du jour.

Le défaut retenu, les avocats du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa avaient sollicité la peine maximale mais le ministère public qui avait requis un an de servitude pénale assortie d’une amende d’un million CDF pour réparer des préjudices causés, n’avait établi dans sa réquisition que deux infractions : injures publiques et imputations.

VONT-ILS SE RETROUVER EN PRISON?

Le verdict est tombé le 14 octobre 2022 : six mois de prison ferme et versement d'une somme de 5.000 $US de dommages et intérêts.

Le 9 août 2022, poursuivi pour offense au chef de l’État, outrage au bureau de l’Assemblée nationale, propagation de faux bruits et mensonges, propos injurieux de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l’honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l’État, proférés lors de sa conférence de presse du 18 juillet dernier à Kinshasa, placé sous mandat d'arrêt provisoire et conduit directement à la prison centrale de Makala, après son audition au parquet près la Cour de cassation à Kinshasa, Jean-Marc Kabund-a-Kabund y est toujours détenu.

Le 12 août, Kabund-a-Kabund avait été assigné à résidence surveillée par un jugement de la Cour de cassation mais, si les autorités pénitentiaires de la prison centrale de Makala attendaient toujours un document de la Cour de cassation pour son départ de la prison, les instances judiciaires étaient toujours à la recherche d'une habitation où l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale serait retenu en toute sécurité dans l'attente de son jugement.

Christine Kasongo Mikombe a-t-elle rejoint (va-t-elle rejoindre) son mari, l'ex-président intérimaire du parti présidentiel UDPS et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale à la prison centrale de Makala, appelée aussi CPRK, Centre de protection et de rétention de Kinshasa ? La question était sur toutes les bouches.

Au moment où nous partons sous presses, aucune source judiciaire à Kinshasa n'avait fait état de l'arrestation immédiate de Mme Christine Kasongo Mikombe. Condamnée au premier degré, l'épouse Kabund dispose d'autres moyens de recours.

ALUNGA MBUWA.