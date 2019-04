Kitenge Yesu accueilli par dix ambassadeurs UE

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Chargé d’affaires a.i de la Belgique a certainement voulu s’assurer, autant que possible, de la nouvelle ligne politique du Congo imprimée par le Chef de l’Etat face aux Occidentaux particulièrement s’entend, face à l’Union Européenne, à la Belgique et, pourquoi pas, tenter de savoir un peu plus, sur tel sujet susceptible d’intéresser les cercles diplomatiques avides d’informations ou simplement saluer - pourquoi pas - les nouveaux arrivants. Une semaine auparavant, Philippe Bronchain avait rendu visite à celui qui, depuis le 8 mars, a été nommé par ordonnance présidentielle, Haut Représentant et Envoyé Spécial du Président de la République, Chef de l’État, fonction inconnue jusqu’ici dans la nomenclature des portefeuilles ou postes de l’Etat congolais mais dont tous soupçonnent le contenu.

DEJEUNER D’ECHANGE.

L’ambassadeur Yesu Kitenge a reçu le diplomate belge à son bureau du quartier brouillant du centre des affaires, boulevard du 30 juin, où il exerçait «à ce jour et depuis toujours» les fonctions de Président du Conseil d’Administration d’une firme privée.

Philippe Bronchain a proposé au Haut Représentant et Envoyé Spécial du Président de la République s’il verrait un quelconque inconvénient d’être accueilli à la Résidence belge, au cœur du quartier paisible de la Gombe, le long du fleuve, à l’heure du déjeuner, par la communauté des ambassadeurs des pays de l’Union Européenne accrédités à Kinshasa. Ce serait un honneur, un plaisir, a dû répondre Yesu Kitenge qui a voulu, pour l’occasion, se faire entourer de quelques proches intéressés au dossier Europe, mieux, connaisseurs du sujet. Le déjeuner a eu lieu vendredi 12 mars.

Tous les dix ambassadeurs ou chargés d’affaires (chefs de mission ou chefs de mission adjoints) - la RDC, hélas!, n’est pas très courue ces années-ci par le monde diplomatique qui le regrette clairement s’agissant d’un pays d’une telle importance - étaient là, au grand complet et à l’heure dite.

La Suédoise Maria Hâkansson, le Néérlandaise Marion van Schaik, tous, même le diplomate britannique collé aux nouvelles d’un Brexit hard ou soft, d’une sortie sans ou avec accord, avaient hâte à savoir quoi quand cet homme qui se déplace désormais une canne à la main et qui aime, certainement, à faire... patriarche, fait irruption. Un déjeuner convivial d’échange. Autour des sujets récurrents, les diverses annonces du Chef de l’État qui séduit l’Occident. Qu’est-ce cette fonction de Haut Représentant et Envoyé Spécial du Président de la République, Chef de l’État? Comment l’Europe pourrait aider le Congo dans ses multiples défis notamment celui de combattre la corruption? Un mal dont n’est guère exempt aucun pays au monde - pas l’Europe en tout cas - mais, étant donné son ampleur, a plombé l’économie et donc, le développement du Congo? Questions de liberté de circulation des biens et des hommes...

Le citoyen congolais, malgré sa proximité avec la Belgique et, avec la France par exemple et dont il partage la langue, n’a pas une entrée simplifiée dans ces pays - donc un statut spécial - et, d’ailleurs, nulle part dans aucun autre dans le monde, le Congolais n’entre sans montrer patte blanche! Il se constate, chaque jour qui passe, que la liberté et les droits de l’homme sont une priorité sous ce nouveau régime mais comment concilier cette liberté et ces droits accordés aux Congolais face aux impératifs du développement? A-t-on jamais, s’agissant de la défense de liberté et des droits de l’homme, atteint le point de non-retour? Si oui, comment expliquer le phénomène Gilets Jaunes en France voire... en Belgique qui taraudent tant les semaines, les mois des dirigeants de ce pays, particulièrement le président Macron? Dans ces cercles diplomatiques, l’intérêt en soi n’est pas dans les sujets abordés. L’intérêt de ces rencontres c’est dans ce qu’elles font connaître et apprécier les convives. C’est dans l’échange de cartes de visite en espérant que cela aura une suite. Voire des suites dont les divers pays, Congo et pays de l’UE, peuvent tirer profit...

ALUNGA MBUWA.