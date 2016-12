KabilaDésir se mue en parti politique

On retiendra que le hasard n’existe pas. Pas dans le cas de KabilaDésir.

ONZE ANS!

En annonçant samedi 26 novembre la naissance de KabilaDésir muté en parti politique suite à l’arrêté ministériel pris le 8 novembre 2016 par le Vice-Premier ministre Evariste Boshab Mabudj, ministre de l’Intérieur et Sécurité, Tryphon Kin-kiey Mulumba a plongé médias et Cadres du PA et KD dans l’antériorité de ce projet politique que d’aucuns découvrent en 2014 (annonce le 29 juillet 2014 à Kinshasa, sortie à l’international à Bruxelles le 14 août 2014, signature des statuts de l’ASBL à Kinshasa au Kempinski Fleuve Congo Hôtel, le 5 septembre 2014)

mais qui, en réalité, est né le 17 février 2006 quand le professeur Kin-kiey, retour d’un long exil en Europe et à l’est du pays, rencontre, par un matin de petite saison sèche, le Président de la République Joseph Kabila Kabange en ses bureaux du Palais de la Nation, siège de la Présidence du pays. Cela va faire onze ans bientôt!

Ayant sollicité une audience pour faire part des revendications à la suite des accords de Sun City (ses biens meubles ont été pillés et volés notamment par des forces de sécurité qui squattaient chez lui, sur les hauteurs de Binza), il est envahi par l’exceptionnalité d’un homme que personne ne connaît. Ni le pays, ni l’étranger hormis des rares proches qui n’ont pas le courage de témoigner ou estiment à tort certainement que cela ne servirait à rien. Si le moine veut être connu, il a besoin d’une soutane...

MISSION.

Tempérament de combattant, celui qui dit sur les réseaux sociaux qu’il se couvre d’une peau d’éléphant que les crocs de lion de sauraient percer regagne sa chambre d’hôtel en regrettant de n’avoir pas enregistré cet entretien. Mais pourquoi l’aurait-il fait? Il n’y était pour une interview... Il s’arrache les cheveux, ne trouve pas sommeil, se demande au fond si l’homme qu’il a rencontré était Kabila que présentent les médias, réclame confirmation auprès des proches, explique son embarras.

- Je ne saurais écrire un article à publier; je n’y étais pas comme journaliste. Sa formation professionnelle vertueuse british interdit le viol de domicile. On s’annonce en brandissant son identité; ou on est reçu en tant que tel, ou on rebrousse chemin. Jamais on ne piégera...

Mais voici que l’impossible devient possible. Le Président me fait répondre que si telle est ma volonté d’en tirer un article, j’étais libre...

Dès le lendemain 23 février, Le Soft International paraît avec en Une «Ma rencontre avec Kabila» (Le Soft International, nr, daté 23 février 2006).

Et ces phrases qui balaient tout un passé fait de désinformation:

«Toute mon approche de Joseph Kabila Kabange était construite et nourrie par nos images d’Epinal» (...).

Puis: «A ce que j’ai vu, il y a trop de mensonge en circulation. C’est le devoir de témoignage».

Puis une phrase déterminante:

«Quand il traverse toute la suite de bureaux pour m’accompagner jusqu’à l’escalier qui conduit au rez-de-chaussée, je sens que cet homme m’a vaincu» (Ma rencontre avec Kabila, © Le Soft International 23.02.2006, à lire et à relire sans modération en pages 10-11 un article qui n’a pas pris une ride de vieillesse).

Pourquoi KD passe du statut de l’Asbl à celui de parti politique? Samedi 28 novembre 2015, dans les jardins de la MaisonDuSoft, KKM répond:

«En gagnant en force et en étendue, la responsabilité nous appelle à nous exprimer plus encore afin de commencer à bâtir un Projet Politique en mesure de traverser l’Histoire et de résister à l’usure du temps qui passe. Comme au Kenya. Comme en Tanzanie. Comme en Afrique du Sud. Comme en Côte d’Ivoire. Comme en France. Comme partout. Dans le monde, les exemples sont en effet légion».

En focalisant prioritairement les forces dans des niches, les provinces base de Kabila - les Swing States - qui ont le plus massivement élu Joseph Kabila Kabange en 2011, qui constituent des réserves de voix importantes: Katanga, Province Orientale, Bandundu. Mais aussi Maniema.

Bon vent KD.

T. MATOTU.