Kabila devrait à nouveau rencontrer Tshisekedi

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Entre Tshisekedi et Kabila, «il n’y a pas de doute: les deux hommes se parlent régulièrement même s’ils ne se voient pas toujours», explique un proche. Puis, il n’y a aucun doute, «il s’agit de montrer que cette passation des pouvoirs entre les deux hommes est réelle et que l’ancien président n’entend pas interférer dangereusement dans la gestion de l’état. S’ils se voient c’est au titre de la coalition CACH-FCC mise en place». «Il s’agit de s’assurer qu’aucune ombre ne vienne entacher leurs relations».

Lundi 22 avril, Kabila s’est pour la deuxième fois officiellement rendu à la Cité de l’Union Africaine. Reçu par son successeur, ils ont passé quatre heures ensemble et partagé un repas, assurent des proches selon lesquels les deux hommes doivent à nouveau se revoir le mercredi 24 avril - «à n’importe quelle heure» - à la Cité de l’UA au retour du Chef de l’état de son déplacement à Kisangani.

Sans aucun doute, après la question liée au ticket FCC-CACH au Bureau de l’Assemblée nationale désormais réglée, reste celle de la nomination d’un Premier ministre suivie du Gouvernement et de l’investiture. Près de quatre mois après la présidentielle, le pays est toujours dans l’attente de son Premier ministre et de son Gouvernement. «Ces rendez-vous précèdent généralement les décisions importantes», croit savoir un homme.

Sur la question du Premier ministre, les discussions se poursuivent. À l’origine, une équipe de négociateurs avait été mise en place mais les discussions se sont soldées par un échec. La conversation a désormais lieu au plus haut niveau. Si des médias ont fait part du nom d’Albert Yuma Mulimbi, le président de la Gécamines et de la FEC, Jean-Pierre Kambinga Kakwende, Dircaba de Joseph Kabila du temps de la présidence, a nié que l’ancien président ait présenté un nom au poste de Premier ministre, estimant que «ce sont les miniers qui font courir ce bruit».

Selon des sources, plusieurs autres points étaient à l’ordre du jour de la réunion du 22 avril telle celle liée à la mise en place et au fonctionnement des institutions issues des élections. Il a été également question de l’élection du bureau définitif de l’Assemblée nationale. Une précédente réunion entre les deux hommes avait eu lieu le 17 février. Elle avait porté sur la mise en place d’une coalition FCC-CACH. «Le président Kabila en sa qualité de chef de la majorité à l’Assemblée nationale s’est rendu auprès de son successeur en vue de discuter de la mise en place d’une coalition gouvernementale», avait alors déclaré l’un de ses proches sous couvert de l’anonymat. «Cet échange va ouvrir la voie à la désignation d’un informateur ou d’un Premier ministre chargé de former le gouvernement de coalition pour gérer, ensemble, le pays». En début de soirée, un communiqué officiel avait confirmé la rencontre des deux personnalités à la résidence du président Tshisekedi, d’abord à huis clos puis élargie à deux collaborateurs du chef de l’État. «Les deux personnalités ont même partagé un repas dans une ambiance de famille», avait déclaré un conseiller du président cité par l’Afp.

