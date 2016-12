Intronisation de l’Evêque de Kikwit

A Kikwit, Mgr Timothée Bodika Mansiyayi prend ses fonctions lors d’une véritable fête populaire.

Sans aucun doute la ville de Kikwit n’avait jamais reçu, depuis longtemps, autant de monde que ce dimanche 4 décembre 2016 à l’occasion de la prise de fonction canonique de son diocèse par Mgr Timothée Bodika Mansiyayi, désigné à ce poste par le pape François et qui devient ainsi le quatrième évêque du diocèse de Kikwit depuis sa création en 1959. Sans doute faudra-t-il remonter bien loin, jusqu’à la dernière visite du Président de la République Joseph Kabila Kabange alors en campagne électorale pour la Présidentielle pour voir cette ville aussi noire de monde et envahie d’autant de 4x4. Ce dimanche, ils étaient tous là, dans la cour de la Cathédrale Saint François-Xavier de Kikwit. Certains se trouvaient déjà dans la ville deux jours auparavant. D’autres sont venus la veille. D’autres encore - la question de logement étant cruciale dans la deuxième ville de la nouvelle province du Kwilu - le jour même.

Il n’empêche! Tous étaient là pour la fête. En plus de trois cents - voire plus - d’hommes en soutane. Le Cardinal Laurent Monsengwo en tête. Le Représentant du Saint siège dans notre pays, le Nonce apostolique Louis-Mariano Montemayor aussi.

Des autorités nationales (trois membres du Gouvernement central, Willy Makiashi, Tryphon Kin-kiey Mulumba, Théophile Mbemba Fundu) et provinciales (le gouverneur de province ainsi que des ministres provinciaux), des élus nationaux et provinciaux.

En dépit de l’organisation qui n’était pas au rendez-vous (le diocèse demande à être repris en main), Mgr Timothée Bodika Mansiyayi a été investi au mieux que possible. La lecture en Français, en Kikongo et en Latin de la nomination de l’Evêque Timothée Bodika a été lue au tout début de la manifestation, suivi de l’investiture par le Cardinal Monsengwo, puis de la prise de fonction par l’acte de soumission (allégeance) posé par les dizaines de prêtres du Diocèse de Kikwit qui comprend trois territoires de la province du Kwilu (Bulungu, Gungu et Masimanimba) et deux de la province du Kwango (Feshi et Kahemba). La veille, une caravane motorisée avait eu lieu à travers la ville sous les applaudissements de la population au cours de laquelle les deux évêques - sortant et entrant - saluaient la masse rangée le long du parcours. Dans son homélie, le nouvel évêque a prêché plus l’unité et l’espérance. «Je vais placer mon ministère épiscopale à Kikwit, sous le signe de l’unité et de l’espérance. Oui, l’espérance, c’est ma devise épiscopale. Je vais être serviteur de l’Evangile de l’espérance, pour rassembler dans la même maison tous les enfants de Kikwit». En Kinois, cet évêque a appelé les prêtres « à exceller dans la kinoisité, non dans la kinoiserie». Le cardinal Monsengwo a affirmé que la tâche était immense et que le nouvel évêque ne devrait pas avoir peur de cela. Il a reçu en cadeau du Président de la République une jeep Toyota 4x4 et une belle enveloppe.

ALUNGA MBUWA.