Ils mutualisent leurs énergies avec celles de leurs frères et sœurs d’autres provinces

KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Ils se sont rencontrés plusieurs fois dans la Capitale Kinshasa au domicile de l’un et l’autre et s’étaient mis d’accord sur des Valeurs et des Principes qu’ils ont en partage. Les trois leaders de l’ex-province de Bandundu, chacun fort d’un fief électoral sociologique dont il est fier, Christophe Mboso N’kodia Pwanga, président du parti politique CRD, Convention pour la République et la Démocratie, élu et Député honoraire de la province du Kwango, Didace Pembe Bokiaga, président du parti politique AECO-Les Verts, Parti Ecologique, Député élu et réélu de la province de Mai-Ndombe, Tryphon Kin-kiey Mulumba, Autorité Morale et Président du parti politique, Parti pour l’Action et de Kabila Désir, élu et réélu de la province du Kwilu, ont signé mercredi 10 janvier dans la Capitale, à l’hôtel Rotana à Kin-Plaza à La Gombe, un «acte d’engagement politique» dans lequel ces trois personnalités disent avoir décidé «de mutualiser toutes leurs ressources et énergies avec celles de leurs frères et sœurs d’autres provinces de la République avec qui» ils ont en partage des Valeurs et des Principes. Ces «Valeurs et Principes qui fondent la République, l’Etat de droit et la Nation Congolaise», étant, énumèrent-ils, «la Justice, la Paix, la Liberté, la Démocratie, le Travail, le Mérite, la Laïcité, etc., outre qu’ils s’engagent à promouvoir les Valeurs d’Amitié, de Fraternité, de Solidarité, de Sincérité et de Transparence sans lesquelles, aucun projet commun n’est possible». Tous membres de la Majorité Présidentielle - Christophe Mboso N’kodia Pwanga et Tryphon Kin-kiey Mulumba étant en outre membres de l’organe dirigeant de la Majorité Présidentielle, le Bureau Politique - ces trois leaders du Grand Bandundu «renouvellent leur engagement plein et entier au sein de la Majorité Présidentielle» et s’engagent, «devant les impératifs électoraux et de la consolidation de la démocratie au niveau national, provincial et local», «à mettre en commun toutes leurs ressources politiques et stratégiques. Christophe Mboso N’kodia Pwanga, Didace Pembe Bokiaga et Tryphon Kin-kiey Mulumba «déclarent se mettre ensemble, en vue de ces scrutins, autour d’un même projet politique de développement, prenant en compte la puissance économique de la République Démocratique du Congo, sa place en Afrique et dans le monde, l’écologie et le développement durable».