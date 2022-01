KINSHASA, PARIS, BRUXELLES.

Le Soft International n°1544|DIMANCHE 9 JANVIER 2022.

Ils sont au moins quatre. Dans le pré carré de Kabila, père et fils, ils ont tout été. Théophile Mbemba Fundu, Léonard She Okitundu, Évariste Boshab Mabudj-ma-Bilenge, Adolphe Lumanu Mulenda Bwana N'sefu. Tous Directeurs de cabinet du Président de la République... Tous co-fondateurs de l'ex-parti présidentiel PPRD.

Tous Vice-Premiers ministres régaliens (Intérieur et Sécurité, Affaires étrangères). Tous membres du FCC, le Front Commun pour le Congo pro-Kabila. Désormais, tous ont claqué la porte, sont partis, ont créé chacun son parti politique ou plusieurs partis politiques, ou annoncent leur départ.

Certains se rapprochent du Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc de l'Union Sacrée. Si on ajoute ceux qui, à la création de l'Union Sacrée, avaient rejoint le Palais de la Nation, il ne reste plus grand monde au PPRD-FCC...

ACCORD...

SECRET ?

Au PPRD-FCC, les gens se mettent à se regarder. Et l'ex-Raïs, motus et bouche cousue. On l'accuse d'avoir passé un accord... secret. Veut-il se sauver seul?

Il n'empêche ! Le dernier carré swahiliphone résiste officiellement. Et la guerre ouverte avec ceux qui ont passé la rue, surtout, ceux qui ont rejoint le Président de la République dans sa tournée au Kasaï.

Sur la piste de Tshikapa, Tshisekedi se surprend de trouver au bas de l'avion, rangé, pour son accueil, le puissant Bosha.

- Qui vois-je? Merci d'être venu...

Réplique immédiate de Boshab :

- Je ne pouvais pas ne pas être là !

Tout un message...

Dans la soirée, le couple Boshab est reçu par le Chef de l'Etat, se fait photographier fièrement, distribue l'image sur la Toile...

Tout un message... «Au PPRD-FCC, ça tire à balles réelles entre professeurs d’Université et hauts cadres», annonce un groupe. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, désormais ça vole bas.

- «Qui êtes-vous Mr Henri Mova pour décider en lieu et place de l’AM et des Organes du parti et tenir des propos désobligeants à l’endroit des camarades du parti? Quel est votre véritable apport au parti et à JKK en dehors de l’accumulation des nominations à la faveur du népotisme...

Comme SP/PPRD, vous avez converti le parti à un cafétéria politique pour les Kinois. Quelle est le bilan de votre itinérance dans les fédérations de l’intérieur? Zéro... L’ autorité morale JKk a vite compris votre déficit managerial et vous a dégagé au profit de Shadary sans prier….

Tenez bien, depuis lors Kabila ne croit ni en vous ni dans vos gesticulations et pérégrinations intellectuelles toxiques reflétant du négationnisme»!

ALUNGA MBUWA.