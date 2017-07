Gouverneurs, tous incompétents?

Un taux de mortalité politique élevée… Il n’y a que ceux qui disposent d’une cagnotte qui survivent face à des Députés voraces.

KIN’S, n°8, daté lundi 24 juillet 2017.

A aucun d’eux n’échappe au jugement péremptoire. Tous accusés d’incompétence et de... mauvaise gestion. Donc de détournement de deniers publics. Généralement, les fonds de la rétrocession ne sont pas affectés correctement... Le Chef de l’Exécutif provincial estimant qu’ils lui reviennent, à lui seul! Terrifiant!

Certes, il n’est pas facile d’être gouverneur de province! Le taux de mortalité politique est ici ahurissant.

EN BISBILLE?

Sont-ils incompétents ou en bisbille avec leurs députés?

S’ils peuvent durer dans la fonction, ils le doivent au ministre national de l’Intérieur qui les tire d’affaires par divers stratagèmes procéduriers ou en «gérant» leurs électeurs au mieux qu’ils peuvent.

Ce fut le cas dans l’ex-Katanga. Alors que ses relations avec l’ancien président de l’Assemblée Gabriel Kyungu wa Kumwanza furent des plus toxiques, Moïse Katumbi Chapwe, richissime gouverneur du Katanga minier, tissa des liens étroits avec lui. Depuis, le premier est devenu membre du G-7 qui milite pour la candidature à la Présidence de la République du second.

Les mauvaises langues expliquent cet apaisement et la nouvelle alliance par le traitement dont a bénéficié le patron des Députés.

DES ELUS VORACES.

On pourrait citer un autre richissime gouverneur... du Kasaï Oriental diamantifère, Alphonse Ngoy Kasanji. Encore ces mauvaises langues. Il n’aurait jamais mis à la diète ni aucun député, ni, moins, le président de le chef de l’institution délibérante! De là sa longévité?

Il faut citer le gouverneur Richard Muyej Mangez Mans, un autre d’une autre riche province, le Lualaba minier dont la capitale Kolwezi. Il n’a jamais été inquiété même si son adjointe, la pulpeuse Fifi Masuki, ex-MLC, FIDEC-Majorité désormais, lui a fait des bisbilles très vite calmées

Dans le Tanganyka, l’une des provinces balubakat, l’autre puissant Ngoy Kitambala a, par contre, manœuvré, se faisant la peau du président de l’Assemblée provinciale qu’à Bukavu - plus forte concentration de l’activisme congolais - Marcellin Cishambo n’a réussi car moins sud-kivutien que Kinois. Et, à Kinshasa, Ya André Kimbuta Yango...

Lui, élu par une assemblée provinciale hostile, a trouvé chaussure à son pied! Quant aux autres gouverneurs peu nantis, ils font le chemin de croix. Ni leur pauvreté, ni l’impossible rétrocession ne permet de «gérer» des élus goinfres.

D. DADEI .

Larousse survit grâce à Shadari?

A Kenge, au Kwango, la police nationale a empêché vendredi 21 juillet la tenue d’une plénière de l’Assemblée provinciale qui examinait la déchéance du gouverneur PPRD Larousse Kabula Mavula accusé de mauvaise gestion et de détournement des deniers publics.

Vice-président de l’Assemblée provinciale, Léopold Kanguluba, est très remonté y voyant la main noire du Vice-Premier ministre Emmanuel Ramazani Shadary. Qui a donné l’ordre au président [de l’Assemblée provinciale] «de ne pas débattre de la motion».

Le président de l’Assemblée provinciale dit avoir tenté de convaincre en vain le ministre de l’Intérieur de l’importance de la question, objet de la session extraordinaire.

Léopold Kanguluba regrette que le ministre de l’Intérieur ait décidé de faire déployer des policiers pour empêcher la poursuite de la plénière de l’Assemblée provinciale.

«Je ne vois même pas pourquoi on devait craindre. Ce n’est pas la première assemblée provinciale qui cherchait à déchoir un gouverneur. Si on aime que le Kwango se développe, on ne pouvait pas nous empêcher de travailler», a-t-il déploré. Les députés promettent de remettre le couvert lundi 24 juillet.